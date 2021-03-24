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Fenerbahçe'de Covid-19 şoku! 3 futbolcu...

Fenerbahçe'de 3 oyuncunun corona virüs testi pozitif çıktı! Resmi sosyal medya hesabından açıklama yapan Fenerbahçe, 3 oyuncusunun corona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Fenerbahçe'de koronavirüs şoku yaşanıyor. Beşiktaş maçı öncesi 1 futbolcunun Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyuran sarı-lacivertliler, pazartesi günü yapılan testlerde 3 ismin daha pozitif çıktığını açıkladı. Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle: "Beşiktaş maçı sonrası semptom göstermesi sebebiyle PCR testi uygulanan ve pozitif çıkan 1 futbolcumuzun ardından tüm takıma pazartesi günü uygulanan testlerde 3 oyuncumuzun daha sonucu pozitif çıkmıştır. Futbolcularımız izolasyona alınıp tedavilerine başlanmıştır."

Spor / 24 Mart 2021 Çarşamba 09:46
Fenerbahçe'de Covid-19 şoku! 3 futbolcu...

Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya gelmiş, mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlanmıştı. Sarı-lacivertliler, bu karşılaşmanın ardından 21 kişilik kadroda yer almayan bir futbolcunun koronavirüse yakalandığını duyurmuştu. Yapılan son dakika açıklamasına göre Fenerbahçe'de vaka sayısı 4'e yükseldi.

Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre pazartesi günü yapılan testlerin ardından 3 futbolcunun testi daha pozitif çıktı. Derbi öncesi 1, derbi sonrası ise 3 futbolcunun daha koronavirüse yakalanmasıyla birlikte sarı-lacivertli takımdaki vaka sayısı 4 oldu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

'Beşiktaş maçı sonrası semptom göstermesi sebebiyle PCR testi uygulanan ve pozitif çıkan 1 futbolcumuzun ardından tüm takıma pazartesi günü uygulanan testlerde 3 oyuncumuzun daha sonucu pozitif çıkmıştır. Futbolcularımız izolasyona alınıp tedavilerine başlanmıştır.'

FenerbahçeBeşiktaş

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