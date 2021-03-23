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Milli Takım'da sakatlık şoku! Kadrodan çıkartıldılar!

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde Hollanda maçı hazırlıklarını tamamlayan A Milli Futbol Takımı'nda, sakatlıkları nedeniyle İrfan Can Kahveci ve Nazım Sangare kadrodan çıkarıldı.

Spor / 23 Mart 2021 Salı 23:08
Milli Takım'da sakatlık şoku! Kadrodan çıkartıldılar!

24 Marta Çarşamba günü Dünya Kupası Elemeleri'nde ilk maçına Hollanda karşısında çıkacak olan A Milli Futbol Takımı'nda İrfan Can Kahveci ve Nazım Sangare kadrodan çıkarıldı. Fenerbahçe forması giyen iki yıldız ismin kamp tesislerinden ayrıldığı açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "A Milli Takımı'mızda İrfan Can Kahveci ve Nazım Sangare sakatlığı nedeniyle, kadrodan çıkartıldı. İki oyuncu da takımın kampta olduğu Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisileri'nden ayrıldı." ifadeleri kullanıldı.

A Milli Takım, 24 Mart Çarşamba günü Hollanda, 27 Mart'ta Norveç ve 30 Mart'ta da Letonya ile karşılaşacak.

MİLLİLER HOLLANDA MAÇINA HAZIR

A Millî Takım'ımız yarın akşam İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Hollanda ile oynayacağı 2022 FIFA Dünya Kupası Grup Eleme maçı öncesindeki son antrenmanını TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptı. Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmasıyla devam etti ve Hollanda müsabakasının taktik uygulamasıyla son buldu.

Millî Takımımızın antrenmanını A Millî Takımdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Selim Soydan da izledi.

OZAN TUFAN'IN DOĞUM GÜNÜ KUTLANDI

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ozan Tufan'ın 26. yaş günü kutlaması, ay-yıldızlı ekibin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki kampta gerçekleştirildi. Milli futbolcu, bu anlamlı günü milli takımdaki arkadaşlarıyla kutlamaktan çok keyif aldığını söyledi. Teknik ekip ve takım arkadaşlarının tebriklerini kabul eden Ozan, yarınki Hollanda karşılaşmasından alınacak galibiyetin kendisi için çok güzel bir hediye olacağını dile getirdi.

HOLLANDA MİLLİ TAKIMI İSTANBUL'DA

Hollanda Milli Takımı kafilesini taşıyan uçak, saat 21.30 sıralarında İstanbul Havalimanı'na indi. Kafilede bulunanlar otobüslere alınarak 22.00 sıralarında havalimanının 'D Kapısı'ndan çıkış yaptı. Hollanda Milli Takımı'nı taşıyan otobüsler, polis konvoyu eşliğinde konaklayacakları otele doğru hareket etti.

2022 FIFA Dünya Kupası Grup Elemeleri kapsamında A Milli Takım ile Hollanda arasında yarın Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.00'da başlayacak ve karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver yönetecek.

FenerbahçeHollandaİngiltereSelim SoydanLetonya

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