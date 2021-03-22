Beyaz Gazete Ana Sayfa

Galatasaray'da sürpriz seçim hamlesi! Pelin Öztekin o adayın listesinde

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da bir yandan da gözler mayıs ayında yapılacak olan seçimde. Özellikle son dönemde çok fazla eleştirilen mevcut başkan Mustafa Cengiz'in yeniden aday olması yüksek ihtimal. Başkan adaylığını duyuran Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu ise çalışmalara şimdiden başladı. Listesini oluşturmak için yoğun mesai yapan Hamamcıoğlu'ndan sürpriz bir hamle geldi. Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden usta tiyatrocu Rasim Öztekin'in kızı Pelin Öztekin de Hamamcıoğlu'nun listesinde yer alacak.

Spor / 22 Mart 2021 Pazartesi 11:52
Galatasaray'da sürpriz seçim hamlesi! Pelin Öztekin o adayın listesinde

Mayıs ayında yapılması planlanan seçimli genel kurul için adaylar tek tek ekiplerini duyuruyor. Başkan Mustafa Cengiz, yeni isimlerle takviye edeceği ekibi ile yönetimini sürdürmek istiyor. Adaylar arasında yer alan Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu'nun listesinde ise sürpriz bir isim var.

Seçim havasına giren G.Saray'da mevcut başkan Mustafa Cengiz de düğmeye bastı. 399 yeni kulüp üyesine beratlarının takdim edildiği törende herkesle tek tek iletişim kuran Cengiz, önemli mesajlar verdi.

'İnşallah 50 yıl daha bu yönetimde kalacağız, 50 yıl sonra birileri gelebilir' ifadesiyle ironi yapan Mustafa Cengiz, yeni tanıştığı üyelerin hepsine ise sohbetlerde, 'Seçim zamanı lütfen gelin, oyunuzu kullanın. Kime oy verdiğinizin önemi yok, önemli olan Galatasaray'a sahip çıkmanız. Galatasaray'a sahip çıkın' dedi.

Bir yıl önce ciddi ameliyatlar geçiren Cengiz, Galatasaray sayesinde hayata tutunduğunu da sözlerine ekledi.

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu dün yapılan olağan divan kurulu toplantısında başkan adaylığını açıkladı.

Divan Kurulu başkanlığını bırakan Hamamcıoğlu, 'Seçim tarihi belli olduğu zaman görev verilmesi halinde bu görevden kaçınmayacağımı ve çalışmalar içinde olduğumu beyan ederim' sözleri ile seçime gireceğini duyurdu.

Listesini oluşturmaya başlayan Hamamcıoğlu'nun 2. başkanı Cemal Özgörkey olacak, hayatını kaybeden usta tiyatrocu Rasim Öztekin'in kızı Pelin Öztekin de Hamamcıoğlu'nun listesinde.

PANDEMİ NEDENİYLE SEÇİM HAZİRANA ERTELENEBİLİR

Mayıs ayında gerçekleşmesi planlanan Seçimli Genel Kurul'un pandemi durumuna göre haziran ayına ertelenme ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi. Metin Öztürk, Burak Elmas, Eşref Hamamcıoğlu ve Tuncer Hunca'nın adaylıkları kesinleşti. Başkan Cengiz de Abdurrahim Albayrak-Yusuf Günay-Kaan Kançal'ın yer aldığı yönetimine yeni isimler ekleyip adaylığını açıklamaya hazırlanıyor.

GalatasarayRasim Öztekin

loading...

YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

22-28 Mart Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
Advertisement Advertisement