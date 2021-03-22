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Derbi sonrası biletleri kesildi!

Son olarak dev derbide Beşiktaş ile deplasmanda 1-1 berabere kalan sarı lacivertli ekipte verim alınmayan oyuncular için karar verildi. Fenerbahçe sezon sonu 3 oyuncu ile yollarını ayırma kararı aldı.

Spor / 22 Mart 2021 Pazartesi 23:42
Derbi sonrası biletleri kesildi!

2020-21 sezonunda toplam 22 transfere imza atan Fenerbahçe'de golcüler performanslarıyla sınıfta kaldı.

Büyük umutlarla transfer edilen Samatta, Valencia, Cisse gibi golcülerden istediği verimi alamayan sarı lacivertliler, ligde 1 maç eksiği bulunan lider Beşiktaş'ın 5 puan gerisinde 3. sırada yer aldı.

Süper Lig'de attığı 54 golün 20'si farklı oyunculardan gelirken 5 forvetten yalnızca 21 gollük katkı alabilen Fenerbahçe'de gol sıkıntısı göze çarpıyor.

Ligde 64 puan ve attığı 63 golle zirvede bulunan Beşiktaş'la; 61 puan, 61 golle ikinci sırada yer alan Galatasaray'ın gerisinde yer alan sarı lacivertlilerde golcülerin performansı tartışılmaya devam ediyor.

ABOUBAKAR VE CYLE LARIN, FENERBAHÇELİ 5 GOLCÜYÜ GERİDE BIRAKTI

Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar ve Cyle Larin ikilisinden toplamda 29 gollük katkı gelirken Fenerbahçe'de 5 forvet toplamda 21 kez ağları sarsabildi.

Sarı lacivertlilerde en büyük hayal kırıklığını sezon başında Aston Villa'dan kiralanan ancak sezon sonunda 6 milyon avro bonservis ücretiyle bonservisi alınacak olan Samatta yaratırken en skorer forvet ligde attığı 6 golle Mame Thiam.

Fenerbahçe'de Thiam'dan sonra en çok gol atan forvet 5 kez ağları havalandıran Valencia olurken Samatta ve Cisse, 4 golle takip etti. Sinan Gümüş ise 2 gol üretebildi.

AYRILIKLAR KAPIDA

Hürriyet'in haberine göre; Sarı lacivertliler, yeterli verimi alamadığı Cisse ve kiralık olarak Karagümrük'e gönderdiği Kemal Ademi ile sezon sonunda yolları ayırmayı düşünürken Samatta'ya da değerinde bir teklif gelmesi durumunda değerlendirmeye alacak.

BOUPENDZA, FENERBAHÇE'NİN GOLCÜLERİNE TAŞ ÇIKARDI

Hatayspor'un golcü oyuncusu Aaron Boupendza ise attığı 18 golle sarı lacivertli forvetlere taş çıkardı. 26 Süper Lig maçına çıkan Boupendza, 18 kez ağları sarsarken her 93 dakikada bir gol atma başarısı gösterdi.

FenerbahçeBeşiktaşGalatasaray

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