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Çalhanoğlu'ndan flaş Galatasaray açıklaması!

Milan'da forma giyen ve sezon sonu sözleşmesi bitecek olan milli yıldız Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray'la ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz günlerde yaptırdığı aslan dövmesi sonrası "Galatasaray'a mı transfer oluyor?" sorusu akıllara gelen 10 numara, A Spor'a yaptığı özel açıklamada, "İlerde olur mu olmaz mı bilmiyorum ama inşallah olur." dedi.

Spor / 22 Mart 2021 Pazartesi 16:59
Çalhanoğlu'ndan flaş Galatasaray açıklaması!

A Milli Futbol Takımı'mızın, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda oynayacağı Hollanda, Norveç ve Letonya maçları için Türkiye'ye gelen Hakan Çalhanoğlu A Spor'a özel açıklamalarda bulundu..

Milli Takım'ın fikstürünü değerlendiren Hakan Çalhanoğlu, 'Önümüzdeki maçlar çok önemli, elemelere iyi başlamak istiyoruz. Umarım istediğimiz sonuçları alırız' dedi.

ÇALHANOĞLU'NDAN GALATASARAY SÖZLERİ!

Milan ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Hakan Çalhanoğlu, geçtiğimiz günlerde koluna 'aslan' dövmesi yaptırmış ve bu Galatasaray'a geleceği yönünde yorumlanmıştı.

Bir gün Galatasaray'da oynayacak mısın sorusunu yanıtlayan yıldız oyuncu, 'İlerde olur mu olmaz mı bilmiyorum ama inşallah olur. Dövmenin sebebi aslanı çok seviyorum, Galatasaraylı olduğum için de yaptırdım. İnşallah olur, neden olmasın?' diye Cimbom'a yeşil ışık yaktı.

MANCHESTER UNITED PEŞİNDE

Milan'da sözleşmesi sona eren milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun takımda kalıp kalmayacağı merakla bekleniyor.

Milli futbolcumuzun transferiyle ilgili İtalyanlar bomba bir iddia ortaya attı. Todo Fichajes'in haberine göre 27 yaşındaki futbolcu, gelecek sezon için Manchester United ile anlaştı ve Kırmızı Şeytanların kadrosuna katılacak.

Hakan Çalhanoğlu ile ilgili serbest vuruş uzmanı olduğu belirtilirken uzak mesafelerden inanılmaz gollere imza attığı vurgulandı.

37 MAÇTA 18 GOLE KATKI

2017 yılında Alman ekibi Bayer Leverkusen'den Milan'a transfer olan milli futbolcumuz, bu sezon İtalyan deviyle çıktığı toplam 33 maçta 7 gol atıp 11 asistlik katkı sağladı.

HollandaNorveçGalatasarayLetonya

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