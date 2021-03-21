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Galatasaray'da başkanlığa sürpriz aday!

Galatasaray'da başkanlığa sürpriz aday Galatasaray'da başkanlığa sürpriz aday.

Spor / 21 Mart 2021 Pazar 17:31
Galatasaray'da başkanlığa sürpriz aday!

Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, kulüpte mayıs ayında yapılması gereken seçimli olağan genel kurulda başkanlığa aday olacağını açıkladı.

Hamamcıoğlu, sarı-kırmızılı kulübün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen mart ayı divan kurulu toplantısında konuştu.

Divan kurulu yönetimi olarak üç yıllık görev sürelerinin sonuna geldiklerini aktaran Hamamcıoğlu, "Seçildiğimiz günden beri verdiğiniz destekten dolayı teşekkür ediyoruz. Umarım bu destek ve beklentilerinizi boşa çıkarmamışızdır. Galatasaray'da hizmet bir bayrak yarışıdır. Tüm tenkit ve algı yönetimlerine karşı dik durarak üç yıl boyunca görevimizi layıkıyla yerine getirmeye çalıştık. Divan kurulunun vazifelerini bir seviye daha yukarı çıkarma gayreti içinde olduk. Bugün görevi alnımız açık, başımız dik olarak devrediyoruz. Bize verdikleriniz destekler için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.


Sarı-kırmızılı kulüpte nisan ayında yapılması gereken divan kurulu başkanlık seçiminde aday olmayacağını tekrarlayan Hamamcıoğlu, "Biz her şeyini Galatasaray'dan alan insanlarız. Artık hepimiz, özellikle divan kurulu üyeleri olarak aldıklarımızı Galatasaray'a verme aşamasına geldik. O bakımdan ben de camiamızın her kesiminden gelen talep ve teveccühlere duyarsız kalmayacağım. Seçim tarihi belli olduğu zaman görev verilmesi halinde bu görevden kaçınmayacağımı ve bu konuda çalışmalar, projeler içinde olduğumu beyan etmek istiyorum." diye konuştu.

Eşref Hamamcıoğlu, Galatasaray Kulübünün çaresiz olmadığını dile getirerek, şunları kaydetti: "Galatasaray'ın en büyük avantajı, Türkiye'nin en iyi insan kaynağına sahip olmasıdır. Ortak akılla, belli bir vizyon çerçevesinde birleşerek Galatasaray'ın yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Hepimiz biliyoruz Galatasaray'ın mali durumu gelecek senelerde hemen düzelecek bir şey değildir. Her kim böyle bir vaatte bulunuyorsa Galatasaray'ı tanımıyor demektir. Galatasaray'ın birlikte hareket ederek, ortak akılla fiiliyata dökerek, güç birliği sağlayarak, hem dışarıya hem de içerideki bölünmelere karşı durarak başaramayacağı hiçbir şey yoktur. Yeter ki dirayetli bir temsil gösteren, ciddi, emek sarf etmiş, Galatasaray'da merdivenleri tırmanarak gelmiş kişilere emanet edelim."

Hamamcıoğlu, divan kurulu yönetimleri döneminde yaptıkları çalışmalar hakkında sunum da yaptı.

Galatasaray

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