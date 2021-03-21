Erol Bulut'tan flaş derbi yorumu

Süper Lig'de sezonun en kritik maçlarından birisi olan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi 1-1 sona erdi. Maç başından sonuna kadar her iki takımında bolca pozisyon bulduğu mücadele, Vida ve Ozan Tufan'ın golleriyle berabere sonuçlandı.



Maç sonunda yayıncı kuruluşa karşılaşmayı değerlendiren Erol Bulut, taraftarların keyif aldığı bir maç olduğunu söylerken, Vodafone Park'a galibiyet için geldiklerini söyledi.



"LİGİN EN ÇOK POZİSYONA GİREN TAKIMIYIZ"



İşte Erol Bulut'un açıklamaları...



"Maça baktığımızda güzel bir karşılaşma oldu. Ekran başında taraftarların keyif aldığı bir maç oldu. İlk yarı biraz Beşiktaş topa sahip olup pozisyonlar buldu. İkinci yarının başında yemememiz gereken bir gol oldu."



"Sonlara doğru attığımız gol ve bulduğumuz pozisyonların sonucunda sahadan galipte ayrılabilirdik. Son vuruşlarımızda daha konsantre olmamız gerekiyor. Kaçırdığımız pozisyonlar var ama önemli olan o pozisyonlara girebilmek. Ligin en çok pozisyona giren takımıyız, değerlendirmede de daha iyi olacağız."



"Biz buraya galibiyet almak için geldik. Beraberlik için değil. Onu da takımım ikinci yarıda gösterdi."