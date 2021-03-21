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Beşiktaş Fenerbahçe derbisi başladı!

Son dakika... Dolmabahçe'de dev derbi başladı! Son dakika bilgisine göre Caner Erkin, bir ay sonra ilk 11'de forma şansı buldu. Deneyimli sol bek en son Göztepe karşısında ilk 11'de forma şansı bulmuştu. Sergen Yalçın'ın kadro tercihi de belli oldu. Beşiktaş'ta Adem Ljajic forvet arkasında forma giyecek. Fenerbahçe'de Thiam ve Samatta arasında kararsız kalan Erol Bulut, Samatta'yı tercih etti. Maç öncesinde iki takım oyuncuları kısa bir süre sohbet etti. İşte son dakika haberinin detayları...

Spor / 21 Mart 2021 Pazar 19:05
Beşiktaş Fenerbahçe derbisi başladı!

Türkiye'nin gözü kulağı Dolmabahçe'de! Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi başladı! Beşiktaş, ezeli rakibini mağlup edip puanını 66 yapmak istiyor, Fenerbahçe ise deplasmandan galip ayrılıp şampiyonluk yarışından kopmamak istiyor. Galatasaray'ın puan kaybettiği bu haftada bu maç iki takım için de daha kritik hale geldi. İki takım oyuncuları maçtan önce kısa süre sohbet gerçekleştirdi. Karşılaşmayı canlı anlatım sayfamızdan takip edebilirsiniz.
 
En son 21.02.2021 tarihinde Kadıköy'deki Göztepe karşılaşmasında ilk 11'de forma giyen daha sonra kadro dışı kalan Caner Erkin, bir aylık aranın ardından yeniden formasına kavuştu.

Nazım Sangare de derbide ilk 11'de yer aldı. İrfan Can Kahveci de Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra ilk kez maça ilk on birde sahaya çıkıyor.
 
FENERBAHÇE: ALTAY BAYINDIR, NAZIM SANGARE, SERDAR AZİZ, SZALAİ, CANER ERKİN, LUİZ GUSTAVO, İRFAN CAN KAHVECİ, PELKAS, OSAYİ, VALENCİA, SAMATTA
 
Yedekler: Harun, Sosa, Ozan Tufan, Mert Hakan Yandaş, Ferdi, Tısserand, Thıam, Novak, Gökhan Gönül
 
BEŞİKTAŞ: ERSİN, ROSİER, WELİNTON, VİDA, N'SAKALA, JOSEF, ATİBA, ADEM, GHEZZAL, LARİN, ABOUBAKAR
 
Yedekler: Utku, Montero, Rıdvan, Oğuzhan, Necip, Dorukhan, Mensah, N'Koudu, Hasıc, Cenk Tosun
 
BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE DERBİSİ BAŞLADI!

DK' 2 Serdar Aziz ile Adem Ljajic arasında yaşanan pozisyondan sonra Beşiktaşlı futbolcular faul bekledi.

DK' 5 Maçtaki ilk şut Pelkas'tan geldi. Pelkas'tan etkili bir şut glemedi.

DK 13' Karşılaşmada ilk isabetli şut Aboubakar'dan geldi. Aboubakar'ın vuruşu Altay'da kaldı.

DK' 14 Fenerbahçe'de Osayi Samuel kaleciyle karşı karşıya kaldı. Ersin gole izin vermedi.

DK' 16 Larin ile Osayi arasında yaşanan ikili mücadele sonrası verilen Beşiktaş aleyhine verilen faul kararı sonrası Sergen Yalçın hakeme çok sert itirazlarda bulundu.

DK' 25 Beşiktaş, Aboubakar ile gole yaklaştı. Açıyı vurup şutunu çekti. Altay son anda topu kornere çeldi.

DK' 27 Beşiktaş yine gole yaklaştı. Atiba'nın kale önünde çektiği şutu Altay iyi bir refleksle kurtarmayı başardı.

DK' 31 Maçta sarı kart gören ilk isim Samatta oldu.

DK' 35 Cyle Larin Beşiktaş'ta sarı kart gördü.

DK' 37 Fenerbahçe Nazım Sangare ile gole yaklaştı. Uygun durumdaki Nazım, farklı şekilde topu dışarıya gönderdi.

DK' 44 Beşiktaş'ta Ghezzal uzaklardan şansını denedi, top direğin yanından dışarı çıktı.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde ilk yarı 0-0 sona erdi.

DK 48' Beşiktaş ikinci yarıya golle başladı! Ghezzal'in asistine Vida golü buldu.

DK 52' Aboubakar ile etkili geldi Beşiktaş! Son anda Altay golü kurtardı.
 
EROL BULUT'TAN MAÇ ÖNÜ AÇIKLAMASI! 'GEÇMİŞ YILLARDA...'
 
'Bizim için her maç önemli. Geçen hafta da önemliydi bu maç da önemli. Rakibimiz biraz önde gözükse de önümüzde 11 maç var. Geçmiş yıllarda neler olduğunu yaşadık gördük, her şey olabilir. Mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Çalışmamızı ona göre yaptık.
 
Geçen haftaya baktığımızda tek kale gibi bir maç oynadık. Rakip korner atmadan ilk yarıyı golle kapattı. Yakaladığımız pozisyonları değerlendiremedik, inşallah bugün değerlendiririz.'

GöztepeFenerbahçeCaner ErkinBeşiktaşGalatasaray

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