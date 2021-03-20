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Türk futbolunun acı kaybı!

Eski FIFA hakemi ve eski Merkez Hakem Kurulu Başkanı Bülent Yavuz hayatını kaybetti.

Spor / 20 Mart 2021 Cumartesi 11:48
Türk futbolunun acı kaybı!

Merkez Hakem Kurulu eski başkanlarından ve eski hakemlerden Bülent Yavuz, hayatını kaybetti.

Bir süredir kanser tedavisi gören Bülent Yavuz, 71 yaşında vefat etti.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, 'Merkez Hakem Kurulu eski Başkanı ve FIFA kokartlı eski hakemimiz Bülent Yavuz'un vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Bülent Yavuz'a Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları, sevenleri, hakem ve spor camiasına başsağlığı dileriz.' ifadeleri kullanıldı.

Bülent Yavuz, Süper Lig'de 8 sezon boyunca hakemlik yaparken 83 maç yönetmişti.

MAÇLAR ÖNCESİNDE 1 DAKİKALIK SAYGI DURUŞU YAPILACAK

Uzun yıllar Süper Lig'de maç yöneten Bülent Yavuz, FIFA kokartı taşıdı ve uluslararası maçlarda Türkiye'yi temsil etti. Merkez Hakem Kurulu başkanlığı görevinde bulunan Yavuz, federasyonda MHK danışmanı olarak da hizmetlerde bulundu.

Bülent Yavuz anısına bugün ve yarın oynanacak tüm profesyonel müsabakalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağı da bildirildi.

Bülent Yavuz kimdir?

Bülent Yavuz, (1950, Siirt - 20 Mart 2021) Eski Türk futbol hakemi ve spor yazarı. Türkiye Süper Lig'inde 8 sezon boyunca 83 maç yönetmiştir.

T.C. Silahlı Kuvvetler Komutanlığından kıdemli albay olarak emekli oldu. 1980 yılında hakem, 1990 yılında ise FIFA kokartını aldı, 1995 yılında yaş haddi sebebiyle hakemliği bıraktı. 1997 yılında Merkez Hakem Kurulu Eğitim Başkanlığına seçildi. 1995 yılında Merkez Hakem Kurulu Eğitim Başkanlığı'na ek olarak genel sekreterliğini yaptı. 2000 ve 2005 yılları arasında Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı görevini yaptı.

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