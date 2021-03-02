Galatasaray'da 7.5 milyon Euro'luk dert!

Yeni transfer Mostafa Mohamed, attığı gollerle Aslan'ı zirveye çıkardı. Falcao ve Babel'i gölgede brakan Mısırlı futbolcu artık Galatasaray'ın birinci forveti konumunda. Önümüzdeki sezon Mohamed'e sadece 725 bin dolar verecek sarı kırmızılı ekip, kulübede oturacak Falcao - Babel ikilisine 7.5 milyon Euro ödeyecek. Galatasaray bu parayı ödemek istemiyor.



Söz konusu iki yıldız ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Galatasaray, sezon sonunda 35 yaşındaki oyuncularıyla yollarını ayırmaya çalışacak. Maaş bütçesinde 7.5 milyon Euro tasarruf etmenin planlarını yapan Galatasaray, Falcao ve Babel'e bonservislerini vermeye hazır.



GALATASARAY STADYUM ARIYOR



Türk Telekom Stadı'nın zemininin bir türlü düzelmemesi, G.Saray'ı farklı arayışlara itti. Sarı-kırmızılı yönetim, TFF'ye, "Bazı maçlarımızı (G.Saray-Sivas) Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynamak istiyoruz" dedi. Fakat federasyon yetkilileri, "O stat şu an Karagümrük'e tahsis edildi ve yakında milli maçlarımız var. Zaten Karagümrük'e sormanız lazım" ifadelerini kullandı.



Ayrıca G.Saray'ın oynamak istediği Sivas maçının yanı sıra Karagümrük'ün de Ankaragücü ile yapacağı mücadele aynı güne denk geldiği için Aslan, bu talebinden vazgeçti ve resmi başvuruda bulunmadı. G.Saray yönetimi, Kasımpaşa'nın Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynamak için lacivertbeyazlı yönetimle görüşme kararı aldı. Kasımpaşa, 29. haftada Antalya deplasmanına gidecek.