Fenerbahçe'den 8 isme ceza!

Son olarak Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelen mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrılan Fenerbahçe'de önemli gelişmeler yaşanıyor.



CANER ERKİN ANTRENMANLARA ALINMAYACAK



Sarı lacivertli kulüp yönetimi, öncelikle takım içerisine zarar verdiğini düşündüğü Caner Erkin'i antrenmana almama kararı aldı.



7-8 İSME PARA CEZASI



Bununla beraber Fenerbahçeli idareciler, takım içerisinde yer alan 7-8 ise para cezası verdi ve ligin sonlarına doğru yaklaşılırken, futbolcularını disipline etmeye başladı.



ŞAMPİYONLUK İÇİN TÜM KOZLAR KULLANILIYOR



Fenerbahçeli idareciler, Erol Bulut ile yola devam etme kararı almasının ardından, oyunculara 'Son söz Erol Bulut'un' dedi ve son haftalarda alınan puan kayıplarının faturasını kesti.



DİSİPLİNSİZLİĞE YER YOK



Bununla beraber Fenerbahçe yönetimi, takım içerisinde yaşanılan olası disiplinsizliği önleme adına yakın gelecekte daha sert kurallar gelebileceğinin sinyalini verdi.