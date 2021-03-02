Beşitaş takibi sürdürdü!

Beşiktaş, Süper Lig'in 28.hafta maçında Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 1-0 yendi. Maçın 59.dakikasında Atiba ile golü bulan Beşiktaş sahadan 3 puanla ayrıldı.



Beşiktaş böylece puanını 57 yaptı ve Galatasaray ile puanları eşitledi.



Yeni Malatyaspor'un galibiyet hasreti ise 8 maça çıkmıştı