Beşitaş takibi sürdürdü!

Beşiktaş sezonun 28.hafta maçında Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 1-0 yenmeyi başardı. Mücadelenin ikinci yarısında Atiba ile golü bulan Sergen Yalçın'ın ekibi böylece üst üste 4. galibiyetine ulaştı ve zirvede Galatasaray ile puanları eşitledi. Yeni Malatyaspor'un galibiyet hasreti ise 8 maça çıkmıştı
Beşiktaş, Süper Lig'in 28.hafta maçında Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 1-0 yendi. Maçın 59.dakikasında Atiba ile golü bulan Beşiktaş sahadan 3 puanla ayrıldı.
Beşiktaş böylece puanını 57 yaptı ve Galatasaray ile puanları eşitledi.
Yeni Malatyaspor'un galibiyet hasreti ise 8 maça çıkmıştı