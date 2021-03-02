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Ali Koç ve Emre Belözoğlu PFDK'ya sevk edildi

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç ve Emre Belözoğlu, "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildi.

Spor / 02 Mart 2021 Salı 17:51
Ali Koç ve Emre Belözoğlu PFDK'ya sevk edildi

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

"1- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü futbolcusu JOSEPH PAINTSIL'ın 27.02.2021 tarihinde oynanan ATAKAŞ HATAYSPOR-MKE ANKARAGÜCÜ Süper Lig müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 28.02.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü futbolcusu ERDOĞAN YEŞİLYURT'un 27.02.2021 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-DEMİR GRUP SİVASSPOR Süper Lig müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 28.02.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK futbolcusu UĞUR UÇAR'ın 27.02.2021 tarihinde oynanan FRAPORT-TAV ANTALYASPOR-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- KASIMPAŞA A.Ş. Kulübü futbolcusu DERRICK LUCKASSEN'ın 28.02.2021 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-KASIMPAŞA A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 01.03.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 28.02.2021 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 28.02.2021 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/3 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Başkanı ALİ KOÇ'un aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/3 maddesi uyarınca 02.03.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. görevlisi EMRE BELÖZOĞLU'nun aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 6/4 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

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