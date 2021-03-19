Rizespor'dan Galatasaray'a maç sonu göndermesi

Galatasaray'ı İstanbul'da 4-3 yenen Rizespor'da maç sonu paylaşımı olay oldu.



Rizespor'un maç sonu paylaşımında skoru random gülme atarak paylaşması sosyal medyanın gündemine oturdu.



Sarı-kırmızılı taraftarlar bu paylaşıma tepki gösterirken, diğer takım taraftarları ise oldukça sempatik buldu.











2019'A GÖNDERME



Öte yandan Rizespor'un bu paylaşımı Galatasaray'ın 2019 yılında Rizespor maçında attığı tweete bir misilleme olarak değerlendirildi.





