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Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!

A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Hollanda, Norveç ve Letonya ile oynayacağı maçların aday kadrosu belli oldu.

Spor / 19 Mart 2021 Cuma 15:04
Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!

AMilli Futbol Takımımızın 2022 FIFA Dünya Kupası Grup Elemeleri'nde Hollanda, Norveç ve Letonya ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.

Şenol Güneş'in belirlediği kadroda Galatasaray'da forma giyen Taylan Antalyalı ve Göztepe'de top koşturan Halil Akbunar, ilk kez aday kadroya davet edildi.

İŞTE ADAY KADRODA YER ALAN FUTBOLCULAR

Kaleciler: Mert Günok, Uğurcan Çakır, Altay Bayındır, Gökhan Akkan

Savunma: Zeki Çelik, Nazım Sangare, Merih Demiral, Ozan Kabak, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Umut Meraş, Caner Erkin

Orta saha: Okay Yokuşlu, Taylan Antalyalı, Dorukhan Toköz, Ozan Tufan, Orkun Kökçü, İrfan Can Kahveci, Emre Kılınç, Yusuf Yazıcı, Halil Akbunar, Hakan Çalhanoğlu, Deniz Türüç

Forvet: Burak Yılmaz, Enes Ünal, Kenan Karaman, Cenk Tosun

İLK MAÇ HOLLANDA

A Milli Takım, 2022 FIFA Dünya Kupası Grup Elemeleri'nde 24 Mart Çarşamba günü TSİ 20.00'de Hollanda, 30 Mart Salı günü TSİ 21.45'te Letonya ile karşılaşacak. Her iki karşılaşmaya da Atatürk Olimpiyat Stadyumu ev sahipliği yapacak.

NORVEÇ-TÜRKİYE MAÇI İSPANYA'DA

Norveç-Türkiye müsabakası ev sahibi ülkede Covid-19 nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde 27 Mart Cumartesi günü TSİ 20.00'de İspanya'nın Malaga kentindeki La Rosaleda Stadyumu'nda oynanacak.

GöztepeHollandaİspanyaGalatasarayLetonya

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