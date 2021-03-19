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FIFA'dan tarihi VAR kararı! İsyan bitecek

FIFA, VAR’daki ofsayt tartışmalarını tamamen bitirecek yapay zeka çalışmasında sona gelindi. Süper Lig ve dünya futbolunda herkesin rahatsız olduğu çizgi konusu artık yeni teknolojiyle sorun olmaktan çıkacak. Geçtiğimiz ay da Katar’da düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda bu sistem denenmişti.

Spor / 19 Mart 2021 Cuma 12:15
FIFA'dan tarihi VAR kararı! İsyan bitecek

Spor Toto Süper Lig ve dünya futbolunda herkesin tartıştığı VAR yani Video Asistan Hakem sistemi konusunda FIFA radikal bir hazırlık üzerinde duruyor. Dünya futbolunun patronu, özellikle ofsayt kararlarında yaşanan karmaşa ve tartışmaları tamamen bitirmek istiyor.

Bunun için de VAR konusunda yeni bir teknoloji üzerinde duruluyor. Daily Mail'de yer alan özel haberde, FIFA'nın VAR için 'yapay zeka' üzerinde projeler hazırladığı ifade edildi.

FIFA'nın planladığı bu yapay zeka çalışmasıyla ofsaytlar anında belirlenecek, kararlardaki gecikmeler azalacak ve tüm çizgiler özel bir teknoloji ile çizilecek. Geçtiğimiz ay da Katar'da düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda bu sistem denenmişti.

Bu çalışmalarla ilgili başta Mark Clattenburg olmak üzere Premier Lig yönetimi görüşlerini bildirdi. Bu çalışmanın adalet açısından daha faydalı olacağı kaydedildi.

YAPAY ZEKA ANI YAKALIYOR

Planlanan bu sistemdeki yapay zeka, oyuncuların hareketlerini izliyor ve tam olarak geçişin yapıldığı anı yakalıyor. Milliyet'te yer alan haber göre, böylece VAR, saniyeler içinde ofsayt veya ofsayt değil kararı vererek yardımcı hakemi uyarıyor.

OTOMATİK OLARAK BULUYOR

FIFA'nın uygulamaya sokacağı yapay zeka, gol atılabilecek en uzak vücut bölümünü de otomatik olarak buluyor. Bu çalışmayla tartışmaların son bulması hedefleniyor.

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