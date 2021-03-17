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Ay’da yaşamanın maliyeti belli oldu

NASA ve özel şirketlerin yeni hedefi uydumuz Ay... Peki Ay'da yaşamak ne kadar mal oluyor? İşte detaylar....

Spor / 17 Mart 2021 Çarşamba 18:25
Ay’da yaşamanın maliyeti belli oldu

Gezegenimiz Dünya’nın tek uydusu konumunda olan Ay bir kez daha uzay yarışına sahne oluyor. ABD ve SSCB arasındaki yaşanan Soğuk Savaş döneminin aksine Ay bu sefer özel uzay şirketlerinin hedefinde. Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX ve dünyanın en zengin insanı konumundaki Amazon’un patronu Jeff Bezos’un şirketi Blue Origin şimdiden Ay planlarını kamuoyu ile paylaştı.

İLK YERLEŞENLER 48 MİLYON DOLAR ÖDEYECEK

İnsanoğlunun uzun vadeli planı Ay’da bir koloni kurmak. NASA’nın önümüzdeki dönemde ilk kadın astronotu göndermeyi planladığı Ay’da yaşamanın bedeli ise bir hayli yüksek olacak. İngiliz Money şirketi tarafından yapılan araştırmaya göre, ilk yerleşimcilerin Ay’da bir eve sahip olmak için ödemesi gereken ücret 48 milyon dolar bandında yer alacak.

FİYAT 40 MİLYON DOLARA DÜŞECEK

Bu ödemenin günümüz mortgage sistemi ile yapılması durumunda Ay’a yerleşmek isteyen kişinin yapması gereken aylık ödeme ise 325 bin dolar olarak belirlendi. Şirketten yapılan açıklaya göre, ilk yerleşimin ardından maliyetlerin azalması ile diğer inşa edilecek evlerin fiyatları 40 milyon dolar bandına gerileyecek.

ENERJİ SAĞLAMAK İÇİN 1.3 MİLYAR DOLAR GEREKİYOR
Şirket bu evlere enerji sağlayacak nükleer tesisin inşa edilmesi için gereken bütçenin ise 1.3 milyar dolar olacağı görüşünde. Yine enerji sağlamak için her eve inşa edilecek güneş panellerinin ise yaklaşık 25 bin dolar harcanması gerektiği belirtiliyor.

NEDEN AY’A YERLEŞMEK İSTİYORUZ?

Bilim insanları küresel bir felakete karşı insanoğlunun tek bir gezegende bulunmaması gerektiği görüşünde birleşiyor. Geçtiğimiz günlerde ABD’li bilim insanları, "küresel sigorta poliçesi" adını verdikleri yeni bir Ay projesi ile bu uyarıyı yinelemişti.

Nuh'un Gemisi'nden ilham alarak Dünya'da bir küresel felaket yaşanması durumuna insanoğlunun devamını sağlamak amacı ile ortaya çıkan proje kapsamında 335 milyon sperm ve yumurta örneğiyle dolu bir geminin Ay'a gönderilmesi ve burada uygun ortamda saklanması planlanıyor.

DAHA SONRAKİ HEDEF MARS

Birden çok gezegenden yaşayan bir medeniye kurmak için ilk belirlenen hedef gezegenimize ne yakın konumda bulunan Ay. Başka bir deyişle ilk hedef Ay’da bir koloni kurmak. Elon Musk’ın daha önce farklı platformlarda defalarca dile getirdiği gibi sıradaki hedef ise Kızıl gezegen olarak da bilinen Mars’ta bir koloni kurmak.

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