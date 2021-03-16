Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk finalist belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Beşiktaş ve Başakşehir Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. 17. dakikada Aboubakar şık bir golle Kartal'ı 1-0 öne geçirdi. 22'de Vida güzel bir kafa vuruşuyla skoru 2-0'a getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.



İkinci yarıda ise Başakşehir fırtınası esti. Turuncu Lacivertliler, 60'ta Deniz Türüç'le önce farkı 1'e indirdi, 77'de ise Giuliano maça beraberliği getirdi.



Uzatmalarda ise 102'de Cyle Larin Beşiktaş'ı 3-2 öne geçirdi. 120 dakika bu skorla tamamlandı ev Siyah Beyazlılar Türkiye Kupası'nda finale yükseldi.