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İki gol arka arkaya geldi!

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı yaşanıyor. Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş, geçtiğimiz yıl ligde şampiyonluk ipini göğüsleyen Başakşehir'i konuk ediyor. Maçın detaylarını haberimizden takip edebilirsiniz

Spor / 16 Mart 2021 Salı 19:51
İki gol arka arkaya geldi!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile Medipol Başakşehir yarı final maçında kozlarını paylaşıyor. Sergen Yalçın yönetiminde ligde fırtına gibi esen siyah-beyazlılar, geçen sezonki şampiyonluğun aksine bu yıl çok kötü bir grafik çizen Başakşehir'i konuk ediyor. Yalçın'ın öğrencileri 10 yıllık kupa hasretine son verme yolunda Başakşehir engelini geçmenin hesaplarını yapıyor. Aykut Kocaman yönetimindeki turuncu-lacivertliler ise sezonun tesellisi olarak kupayı kazanmak istiyor.

Cuma günü iki takım arasında oynanan Süper Lig maçını Beşiktaş, 3-2 kazanmıştı. Turuncu-Lacivertli kulüp bu sezon Beşiktaş'la oynadığı 2 lig maçını da aynı skorla kaybetti.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Beşiktaş: Utku, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, Dorukhan, Josef, Ghezzal, Oğuzhan, N'Koudou, Aboubakar

Başakşehir: Mert, Ömer Ali, Ponck, Epureanu, Hasan Ali, Tolga, Berkay, Youssouf, Deniz, Visca, Demba Ba.

SKOR

Beşiktaş 2-0 Başakşehir

Sergen YalçınAykut KocamanBeşiktaş

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