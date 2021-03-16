Beraberlik bozuldu! Kupada 5. gol!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile Medipol Başakşehir yarı final maçında kozlarını paylaşıyor. Sergen Yalçın yönetiminde ligde fırtına gibi esen siyah-beyazlılar, geçen sezonki şampiyonluğun aksine bu yıl çok kötü bir grafik çizen Başakşehir'i konuk ediyor. Yalçın'ın öğrencileri 10 yıllık kupa hasretine son verme yolunda Başakşehir engelini geçmenin hesaplarını yapıyor. Aykut Kocaman yönetimindeki turuncu-lacivertliler ise sezonun tesellisi olarak kupayı kazanmak istiyor.



Cuma günü iki takım arasında oynanan Süper Lig maçını Beşiktaş, 3-2 kazanmıştı. Turuncu-Lacivertli kulüp bu sezon Beşiktaş'la oynadığı 2 lig maçını da aynı skorla kaybetti.



İLK 11'LER BELLİ OLDU



Beşiktaş: Utku, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, Dorukhan, Josef, Ghezzal, Oğuzhan, N'Koudou, Aboubakar



Başakşehir: Mert, Ömer Ali, Ponck, Epureanu, Hasan Ali, Tolga, Berkay, Youssouf, Deniz, Visca, Demba Ba.



SKOR



Beşiktaş 2-2 Başakşehir



