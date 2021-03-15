Cimbom'dan Muslera hamlesi!

Galatasaray'da Fernando Muslera müjdesi geldi. Sarı-kırmızılılarda son haftaların en çok konuşulan ve beklenen gelişmesi, Muslera ile yeni sözleşme imzalanmasıydı. Sarı-kırmızılı kulüp, deneyimli kaleci Muslera ile yeni sözleşme için anlaşmaya vardı.



Galatasaray, 16 Mart Salı günü Fernando Muslera ile yeni sözleşme imzalayacak. Yarın saat 14.30'da düzenlenecek imza töreniyle birlikte kendisini 3 yıl daha Galatasaray'a bağlayan sözleşmeye imza atacak Muslera, 2011 yılında Lazio'dan transfer edilmişti.



Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, ''Profesyonel Futbol A Takım Kaptanı Fernando Muslera'nın sözleşme yenileme imza töreni 16 Mart 2021 Salı günü saat 14.30'da Türk Telekom Stadyumu Basın Toplantı Salonu'nda yapılacaktır.'' ifadelerine yer verildi.