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Ankaraspor'da teknik direktör depremi!

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ankaraspor, 5 hafta önce göreve getirdiği teknik direktör Ümit Özat ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Spor / 15 Mart 2021 Pazartesi 16:50
Ankaraspor'da teknik direktör depremi!

Spor Toto 1. Lig'de 17.sırada bulunan Ankaraspor, 5 hafta önce göreve getirdiği teknik direktör Ümit Özat ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Ankarasporumuz'da Ümit Özat dönemi sona erdi. TFF 1. Lig'in 21. haftasında takımımızın başına getirilen teknik direktör Ümit Özat'la karşılıklı anlaşarak yollar ayrıldı. Takımımızın başında 6 lig maçına çıkan Özat, bu maçlardan 3 beraberlik 3 de mağlubiyet almıştı.

Ayrılıkla ilgili açıklamada bulunan Başkanımız Mehmet Emin Katipoğlu, "Takım olarak kötü gidişin önüne bir türlü geçemedik. Ümit Hocamız, Bursaspor maçından sonra bir kan değişikliğinin takıma daha iyi geleceğini söyledi. 6 hafta birlikte çalıştığımız hocamızın yönetimimize vermiş olduğu istifasını bugün itibariyle kabul ettik. Ümit Özat ve ekibine takımımıza vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder bundan sonraki çalışma hayatlarında başarılar dilerim. Allah yardımcıları olsun" şeklinde konuştu."

Ümit ÖzatBursaspor

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