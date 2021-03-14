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Galatasaray'da Muslera depremi!

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Fernando Muslera'nın sözleşmesini uzatmak için görüşme yaparken şok bir gelişme yaşandı. Galatasaray'ın teklif hazırlığında olduğu Uruguaylı file bekçisi için ABD ekibi harekete geçti. Muslera'nın menajeriyle bir görüşme yapıldığı öğrenildi.

Spor / 14 Mart 2021 Pazar 13:37
Galatasaray'da Muslera depremi!

Galatasaray'da uzun süreli sakatlığı nedeniyle yaklaşık 7 ay sonra formasına kavuşan Fernando Muslera performansı ile alkış topluyor.

2011 yılından bu yana Galatasaray forması giyen Uruguaylı eldivenin Galatasaray ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

Galatasaray yönetimi, yıldız futbolcunun sözleşmesini uzatmak için görüşmelere başlarken, tecrübeli kalecinin talipleri de artıyor.

Galatasaray'ın efsane ismi haline gelen Muslera'ya 2+1 yıllık sözleşme önerdiği öğrenilirken, 35 yaşındaki kalecinin yıllık ücretinde de indirime gitmesi bekleniyor.

Galatasaray'daki 10. sezonunu geçiren Fernando Muslera, 2011-2012 sezonunda Lazio'dan 6.75 milyon Euro karşılığında transfer edilmişti.

LOS ANGELES, MUSLERA İÇİN DEVREDE

MLS takımlarından Los Angeles FC, Uruguaylı file bekçisini transfer etmek için kolları sıvadı.

Sarı-kırmızılı takımda efsane olan ve performansıyla şampiyonluklarda başrol oynayan Muslera'yı sezon sonunda kadrosuna katmak isteyen Amerikalılar futbolcunun menajeriyle temasa geçti.

34 yaşındaki kalecinin ABD'ye gitmeye şimdilik sıcak bakmadığı da gelen haberler arasında.

KALESİNDE 10 GOL GÖRDÜ

Uzun süren sakatlıktan dönen Muslera bu sezon tüm kulvarlarda 11 maçta kalesinde 10 gol görürken 5 kez kalesini gole kapattı.

Galatasaray forması ile Süper Lig'de 297 maça çıkan Fernando Muslera, kalesinde 292 gol görürken, 1 de gol kaydetti.

Galatasaray

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