Fenerbahçe zirve yarışında ağır yaralı

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında zirve yarışı veren Fenerbahçe, ligde kalma mücadelesi veren Gençlerbirliği'ni konuk etti. Karşılaşmayı Başkent ekibi, 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1 kazanarak ligde kalma adına önemli bir galibiyet aldı. Fenerbahçe ise Beşiktaş derbisi öncesi zirve yarışında ağı bir yara aldı. Başkent ekibine 3 puanı getiren golleri Serdar Azi kendi kalesine ve Floyd Ayite kaydetti. Bu sezon sahasında 6. mağlubiyetini alan Sarı-lacivertlilerin golünü ise Filip Novak attı.



KADIKÖY'DE KALE DÜŞTÜ!



Fenerbahçe, bu sonuçla Konyaspor, Beşiktaş, Yeni Malatyaspor, Galatasaray ve Göztepe maçında sonra bu sezon evindeki 6. mağlubiyetini alarak tarhinde sahasında en fazla maç kaybettiği sezonunu yaşıyor.



Bu mağlubiyetle Fenerbahçe lider Beşiktaş'ın 5 puan gerisinde kalarak 58 puanda kaldı. Ligde kalma umutlarını arttıran Gençlerbirliği ise 24 puana yükseldi.



Gençlerbirliği oynadığı son 11 maçta 1 puan alabilmişti. Başkent temsilcisi Kadıköy deplasmanında galip gelmeyi başardı