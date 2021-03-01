Beşiktaş'a bomba karşılama!

Spor Toto Süper Lig'in 28'inci hafta maçında Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş, Malatya'ya geldi. Havalimanının önünde bekleyen Beşiktaş taraftarları, takım otobüsünü meşalelerle karşıladı.
İstanbul'dan saat 16.00'da kalkan özel uçakla saat 17.00'de Malatya Erhaç Havalimanı'na inen siyah-beyazlılar kafileyi, taraftarlar karşıladı.
MEŞALELERLE KARŞILAYIP, ÇİÇEK VERDİLER
Özellikle teknik direktör Sergen Yalçın'a ilgi gösteren taraftarlar, futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi, üzerlerindeki Beşiktaş formalarını oyunculara imzalattı. Meşaleler yakan taraftarlar ayrıca teknik direktör Yalçın'a çiçek de verdi.
KAFİLE OTELE GEÇTİ
Havalimanından takım otobüsüyle ayrılan Beşiktaş kafilesi, mücadele öncesi kamp yapacağı otele geçti.
Yeni Malatyaspor - Beşiktaş karşılaşması, yarın saat 19.00'da Malatya Stadı'nda oynanacak.