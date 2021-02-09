Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a şok suçlama!

Mustafa Cengiz, imza töreni öncesi şu ifadeleri kullandı:



"Allah utandırmasın, nokta transferleri, fırsat transferleri limitler çerçevesinde kalarak, hiç biriyle ikili anlaşmalara girmeden transferleri yaptık. Başta Onyekuru olmak üzere tüm yeni oyuncularımıza teşekkür ediyorum. Teklifler olmasına rağmen bizi seçtiler. Galatasaray'ı seçtiler, tercih ettiler. Bu çok önemli."



DERBİ SÖZLERİ



"MAĞLUBİYETİ KABUL ETMEK DE BİR ONURDUR"



Kadıköy'de kazandıkları Fenerbahçe derbisine de değinen Mustafa Cengiz, "Sevgili Neşet Ertaş'ın dediği gibi; Yazımızı, kışa çevirmeye çalıştılar. Mağlup olmak da bunu kabul etmek de bir onurdur.



"VAR GELDİĞİNDEN BERİ KADIKÖY'DE FENERBAHÇE'YE YENİLMİYORUZ"



21 yıl o sahada mağlup olduk. VAR geldiğinden beri mağlup olmuyoruz. Hadi diyelim golünüzü verdi, 1-1 olacaktı. Peki bizim 2 penaltımız ve rakibe gösterilmeyen 2 kırmızı kart ne olacak?



"TERİM'E VE GALATASARAY'A AĞIR KÜFÜRLER DUYDUM"



Ben stada girerken hep beraber girdik, statta bizim üstümüzü aramadı, dur giremezsiniz diye bir şey olmadı, sadece oradaki görevli bir acemilik yaptı ve listeye bakılmasını istedi, 29 kişi listeye baktık. Çok kırıldım. Sevgili hocamız Fatih Terim'e ve Galatasaray'a ağır küfürler duydum.



"BAZI DEDİKODULAR DUYDUK, VALİLİĞE YAZI YAZDIK"



Biz dedikodular duyduk, iki gün önce resmi bir yazı yazdık, sağlık çalışanı adı altında maça seyirci sokulacakmış dedik, valiliğe yazı yazdık. Bir baktım stat ana baba günü, kapıda yüzler insan bekliyor. Bu arkadaşlar sağlık çalışanı mı dedik? Bugün sağlık çalışanları, koronavirüsün kahramanları bizim başımızın tacı, emniyet çalışanları da öyle. Sayın bakanım aradım, o da şaşırdı. Daha sonra Sayın Bakan beni aradı, o da rahatsızlıklarını dile getirdi."



"ALİ KOÇ STATTA BAMBAŞKA BİR HALE BÜRÜNÜYOR"



Yenilgiye katılmak da bir karakter gerektirir. Ali Bey'in bana, 'Başkanım bu yapılanlar ayıp' dediğini duydum. Ali Bey benim antipati duyduğum bir insan değildir. Köklü aileden gelen iyi bir insandır ama orada bambaşka bir hale bürünüyor. Herkese ayar veriyor.



"ALİ KOÇ EMNİYET GÜÇLERİNE KÜFÜR ETMİŞ"



Ali Koç iyi bir insan ama orada stat güvenlik amiri gibi bir hale giriyor. Emniyet güçlerine sinkaflı laflar etmiş. Ben duymadım, iyi ki de duymamışım. Ben küfür ettiğine inanmak istemiyorum.



TERİM'İN SÖZLEŞMESİ VE BAŞKANLIK SÖZLERİ



Fatih hocam 5 yıllık sözleşme imzalarken bunu '2+3 yapalım, gelecek yönetim benimle çalışmak istemeyebilir' dedi. Bence asaletli, güzel bir davranış. Biz olursak zaten bizimle devam edecek ama biz haziran ayında olmayabiliriz çünkü bizi ibra etmeyecekler. Fenerbahçe galibiyetimize bile üzülenler var. Benden ziyade yönetici arkadaşlarım üzülüyor. Hiçbir şeye sevinemiyoruz.



HARCAMA LİMİTLERİ KONUSU



TFF ve Kulüpler Birliği'nde olanlar beni dinliyordur; yalanla, kıvırmayla yaşayamazsınız. Arkadaş açıklayın dedim, benim 500 harcama limitim var ama onun için de benim harcayabileceğimiz 9.8 milyon TL.



"BİR TEK TRABZONSPOR 'ARTIDAYIM' DEDİ"



TFF'ye açıklayın dedim, mahremiyet var dediler, açıklayamadılar. Ben limitimi açıklıyorum, siz de açıklayın dedim. Yanımda Ali Bey de oturuyordu, Ahmet Çebi Bey de oturuyordu. Bir tek Trabzonspor ben artıdayım dedi.



MESUT ÖZİL GÖNDERMESİ



Bir futbolcuya yıllık 3 milyon euro ile nasıl oluyor? Çifte sözleşme? Ben görmedim ama bu yönde duyduklarımız var. Açıklayın bakalım görelim hadi. Mangalda kül bırakmakla olmuyor.