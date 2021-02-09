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Fenerbahçe kupaya veda etti! Başakşehir yarı finalde!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Fenerbahçe, Kadıköy'de 90 dakikası 1-1 biten maçta Başakşehir'e mağlup oldu ve kupaya veda etti. 43. dakikada Lemos'un direkt kırmızı kartıyla 10 kişi kalan Sarı Lacivertliler ikinci yarıda Valencia ile beraberliği yakalasa da Harun'un uzatmada yediği hatalı gol turun kaybedilmesine sebep oldu. İlk golde de kapadığı köşeden golü yiyen Harun Tekin, oyun kurarken yaptığı pas hatalarıyla da dikkat çekti. Kanarya'da savunma zaafları da bir kez daha ön plana çıktı.

Spor / 09 Şubat 2021 Salı 22:01
Fenerbahçe kupaya veda etti! Başakşehir yarı finalde!

Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'nda da hayal kırıklığı yarattı. Başakşehir'le oynanan kupa mücadelesinin ilk yarısında adeta sahada gezinen Sarı Lacivertliler, 43'te gelen Fernandes golü ve Lemos'un kırmızı kartının ardından uyandı!

İkinci yarıya Mesut Özil, Osayi Samuel ve Valencia hamlesiyle başlayan Kanarya baskıyı kurunca golü buldu. 72'de Valencia maça beraberliği getirdi.

Maçı uzatmalara götürmeyi başaran Sarı Lacivertliler'de ise 96. dakikada adeta Harun Tekin sahneye çıktı! İkinci kez hatalı gol yiyen Harun Tekin, sol kanattan Gulbrandsen'in kaleye gönderdiği şuta müdahale edemedi. Oyun urarken hatalı pas yapması, aut atışlarını yavaş kullanması da Harun'un eksi notlarındandı.

Genç savunmacı Szalai ise 120 dakika boyunca hem hücumda hem savunmada müthiş bir performans sergiledi ancak onun da bu mücadelesi işe yaramadı.

Uzatmaların son saniyelerinde ceza alanında yerde kalan Enner Valencia pozisyonunda VAR'ın müdahale etmemesine ise Fenerbahçeliler adeta isyan etti.

Tek maç eleme usulü olan mücadele sonunda Başakşehir turu geçerken, Fenerbahçe kupa hasretini 9 seneye çıkardı.

Mesut ÖzilFenerbahçeHarun Tekin

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