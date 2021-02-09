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Arda'ya PFDK şoku!

Galatasaray'da Arda Turan, Fenerbahçe maçındaki "hakareti" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Spor / 09 Şubat 2021 Salı 18:00
Arda'ya PFDK şoku!

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray'ın karşı karşıya geldiği derbinin PFDK sevkleri yapıldı. Sarı-lacivertli kulüp, 'talimatlara aykırı hareket' Galatasaray'dan Arda Turan 'hakaret' ve Fenerbahçe İdari Koordinatörü Selçuk Şahin de 'hakem soyunma odası koridorlarındaki sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Profesyonel Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu ARDA TURAN'ın 06.02.2021 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 09.02.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 06.02.2021 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü görevlisi SELÇUK ŞAHİN'in aynı müsabakadaki "hakem soyunma odası koridorlarındaki sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 39. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 6/4 maddesi uyarınca 09.02.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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FenerbahçeSelçuk ŞahinArda TuranGalatasaray

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