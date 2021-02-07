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'Duvar' paylaşımına Fatih Terim'den cevap

Fenerbahçe'yi yenen Galatasaray'da keyifler yerinde. Ryan Donk, sosyal medya hesabından bir 'duvar' paylaşımında bulunurken, Fatih Terim'den bu paylaşıma cevap gecikmedi.

Spor / 07 Şubat 2021 Pazar 17:44
'Duvar' paylaşımına Fatih Terim'den cevap

Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasında oynanan derbide deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 yenmeyi başardı. Sarı-Kırmızılılar ligdeki galibiyet serisini 5 maça çıkarırken Muslera'nın da dahil olduğu savunma hattının performansı dikkat çekiyordu. Galatasaray'ın başarılı isimlerinden Ryan Donk da buna ilişkin bir Instagram paylaşım yaptı.
 
5 maçlık galibiyet serisinde sadece 2 gol yiyip 13 gol atmayı başaran Galatasaray'da Luyindama'dan formayı alan Ryan Donk; Muslera ve Marcao'nun da yer aldığı 'duvar' görselini, 'Marcao usta ve ben. Fatih hocam duvar olmuş mu?' notuyla paylaştı.
 
Fatih Terim de Instagram üzerinden oyuncusunun paylaşımına, 'Olmuş evlatlarım, olmuş' cevabını verdi.
 

FenerbahçeGalatasaray

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