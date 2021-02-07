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Bu kez ROK kahve içti! Abdulkerim Durmaz'ın çaresiz kaldığı o anlar...

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Galatasaray'ın üstünlüğüyle sonuçlanan derbinin ardından gözler Beyaz Tv'de yayınlanan Beyaz Futbol programındaydı. Rasim Ozan Kütahyalı ve Abdulkerim Durmaz Fenerbahçen'nin İrfan Can Kahveci transferine atıfta bulunarak bu kez de ROK galibiyetin ardından keyiflenerek kahve içti. Durmaz'ın çaresiz kaldığı o görüntüler Youtube'ta izlenme rekoru kırdı.

Spor / 07 Şubat 2021 Pazar 11:34
Bu kez ROK kahve içti! Abdulkerim Durmaz'ın çaresiz kaldığı o anlar...

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren zorlu derbiyi Mostafa Mohamed'in golüyle 1-0 kazanan sarı-kırmızılı takım, 48 puana ulaştı ve lider oldu.

Averajla sarı-lacivertli takımı geride bırakan Aslan, üst üste ikinci kez Kadıköy'den galip ayrıldı.

Galatasaray'ın üstünlüğüyle sonuçlanan derbinin ardından gözler Beyaz Tv'de yayınlanan Beyaz Futbol programındaydı. Rasim Ozan Kütahyalı ve Abdulkerim Durmaz Fenerbahçen'nin İrfan Can Kahveci transferine atıfta bulunarak bu kez de ROK galibiyetin ardından keyiflenerek kahve içti.

Kütahyalı'nın Durmaz'ı kızdırdı o anların görüntüleri Youtube'ta izlenme rekoru kırdı.

FenerbahçeBeyaz TvBeyaz FutbolGalatasaray

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