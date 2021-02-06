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Galatasaray, Kadıköy’de Fenerbahçe’yi yendi ve lider oldu!

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesinde son dakika haberleri peş peşe geliyor. Günlerdir beklenen derbide kazanan Galatasaray oldu. Net pozisyonların kaçtığı maçta Galatasaray, Kadıköy’de Fenerbahçe’yi 1-0 mağlup etti. Fenerbahçe’nin bir golü, VAR incelemesi sonrası iptal edildi. İşte Fenerbahçe – Galatasaray derbisinin son dakika detayları…

Spor / 06 Şubat 2021 Cumartesi 19:09
Galatasaray, Kadıköy’de Fenerbahçe’yi yendi ve lider oldu!

Süper Lig'de 24. haftada karşı karşıya gelen Fenerbahçe – Galatasaray derbisinde kazanan Galatasaray oldu. Galatasaray'ın tek golünü yeni transferi Mostafa Mohamed attı. Mesut Özil'in asistini yaptığı bir gol de VAR incelemesi sonrası iptal edildi. Galatasaray

MAÇ SONUCU

Fenerbahçe: 0

Galatasaray: 1

Goller: DK 54 – Mostafa Mohamed

Maçtan dakikalar:

DK 2 - Samatta, Muslera'yı geçti fakat çok kötü bir şutla topu auta attı.

DK 10 - Linnes'in sağdan ortası, Onyekuru ve Saracchi'yi geçti. Galatasaray gole yaklaştı.

DK 17 - SARI KART: Fenerbahçe Mert Hakan Yandaş, Arda Turan'a yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

DK 27 - SARI KART: Maçtaki ikinci sarı kart Saracchi'ye çıktı.

DK 33' Fenerbahçe'de Osayi, net gol pozisyonundan yararlanamadı.

DK 38 - Fenerbahçe'li Sosa sert bir şut çekti, Muslera kornere çıkardı. Kornerden gelen topu Samtta vurdu ve Muslera yine topu çıkardı.

İLK YARI 0-0 SONA ERDİ.

DK 51 - Galatasaray Onyekuru ile gole yaklaştı. Kaleci Altay çıkardı. Galatasaray'ın kaleyi ilk isabetli şutu oldu.

GOL! DK 54- Galatasaray'ın yeni transferi Mostafa Mohamed takımını 1-0 öne geçirdi.

DK 62 - Ozan uzaktan çektiği sert şutu Muslera kornere çıkardı.

MAÇTA DEĞİŞİKLİK: Mesut Özil oyuna girdi.

DK 70- Osayi'nin sağ kanatta çektiği şutu Muslera zorlanmadan kurtardı.

DK 75 - Fener'in attığı gol ofsayt nedeniyle VAR'dan iptal edildi.

Maçta değişiklik: Galatasaray'da Arda ve Onyekuru çıktı yerlerine Babel ve Kerem girdi.

Maçta değişiklik: 87'- Galatasaray'da Saracchi'nin yerine Emre Taşdemir, Emre Kılınç'ın yerine ise Etebo oyuna dahil oldu

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