Galatasaray, Kadıköy’de Fenerbahçe’yi yendi ve lider oldu!

Süper Lig'de 24. haftada karşı karşıya gelen Fenerbahçe – Galatasaray derbisinde kazanan Galatasaray oldu. Galatasaray'ın tek golünü yeni transferi Mostafa Mohamed attı. Mesut Özil'in asistini yaptığı bir gol de VAR incelemesi sonrası iptal edildi. Galatasaray



MAÇ SONUCU



Fenerbahçe: 0



Galatasaray: 1



Goller: DK 54 – Mostafa Mohamed



Maçtan dakikalar:



DK 2 - Samatta, Muslera'yı geçti fakat çok kötü bir şutla topu auta attı.



DK 10 - Linnes'in sağdan ortası, Onyekuru ve Saracchi'yi geçti. Galatasaray gole yaklaştı.



DK 17 - SARI KART: Fenerbahçe Mert Hakan Yandaş, Arda Turan'a yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.



DK 27 - SARI KART: Maçtaki ikinci sarı kart Saracchi'ye çıktı.



DK 33' Fenerbahçe'de Osayi, net gol pozisyonundan yararlanamadı.



DK 38 - Fenerbahçe'li Sosa sert bir şut çekti, Muslera kornere çıkardı. Kornerden gelen topu Samtta vurdu ve Muslera yine topu çıkardı.



İLK YARI 0-0 SONA ERDİ.



DK 51 - Galatasaray Onyekuru ile gole yaklaştı. Kaleci Altay çıkardı. Galatasaray'ın kaleyi ilk isabetli şutu oldu.



GOL! DK 54- Galatasaray'ın yeni transferi Mostafa Mohamed takımını 1-0 öne geçirdi.



DK 62 - Ozan uzaktan çektiği sert şutu Muslera kornere çıkardı.



MAÇTA DEĞİŞİKLİK: Mesut Özil oyuna girdi.



DK 70- Osayi'nin sağ kanatta çektiği şutu Muslera zorlanmadan kurtardı.



DK 75 - Fener'in attığı gol ofsayt nedeniyle VAR'dan iptal edildi.



Maçta değişiklik: Galatasaray'da Arda ve Onyekuru çıktı yerlerine Babel ve Kerem girdi.



Maçta değişiklik: 87'- Galatasaray'da Saracchi'nin yerine Emre Taşdemir, Emre Kılınç'ın yerine ise Etebo oyuna dahil oldu