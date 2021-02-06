FB-GS derbisinin VAR hakemi belli oldu!

F.Bahçe ve Galatasaray Süper Lig'de bugün kozlarını paylaşıyor. Saat 19.00'da start alacak derbide iki tarafın da hedefi 3 puana ulaşmak. Kanarya ezeli rakibini yenerek puan farkını 6'ya çıkarmayı hedefliyor. Cimbom ise geçen yıl olduğu gibi 3 puanı istiyor.



VAR HAKEMİ ALİ PALABIYIK



Fenerbahçe ile Galatasaray'ın karşı karşıya geleceği dev derbinin VAR hakemi Ali Palabıyık oldu.



AVAR HAKEMLERİ DE BELLİ OLDU



AVAR olarak ise Serkan Tokat ve Serkan Olguncan görev yapacak.





