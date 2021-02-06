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Derbide ilk 11'ler belli oldu!

Fenerbahçe ile Galatasaray futbol takımları, Süper Lig'de yapacakları derbiyle tarihte 393. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında 112 yıllık rekabette Fenerbahçe'nin galibiyet sayısında 146-124, gol sayısında da 536-488 üstünlüğü bulunuyor. Karşılaşma öncesi tarihe damga vuran istatistikler var.. İşte Fenerbahçe Galatasaray derbi maçı öncesi canlı yayın bilgileri ve istatistikler

Spor / 06 Şubat 2021 Cumartesi 17:45
Derbide ilk 11'ler belli oldu!

Ülker Stadı'nın bulunduğu 'Papazın Çayırı' olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 112 yıllık rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Attila, Caner, Sosa, Ozan, Valencia, Osayi, Mert Hakan, Samatta

Galatasaray: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Belhanda, Emre Kılınç, Arda Turan, Onyekuru, Mostafa

Sarı-lacivertliler, geride kalan 392 maçtan 146'sını kazandı, sarı-kırmızılı ekip bu süre içinde 124 kez galip geldi. İki takım 122 maçta ise eşitliği bozamadı.

Fenerbahçe'nin attığı 536 gole, Galatasaray 488 golle karşılık verdi.

FenerbahçeArda TuranGalatasaray

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