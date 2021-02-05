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İrfan Can derbide oynayacak mı?

Fenerbahçe'nin yeni transferi İrfan Can Kahveci'nin Karagümrük maçı kadrosunda olması bekleniyor. Sakatlığı nedeniyle Galatasaray maçında forma giyemyecek olan İrfan Can, önümüzdeki hafta takıma katılacak. İrfan Can Kahveci'nin ne zaman kadroda olacağı da belli oldu.

Spor / 05 Şubat 2021 Cuma 11:14
İrfan Can derbide oynayacak mı?

Devre arası transfer döneminin en önemli transferleri arasında yer alan İrfan Can Kahveci'nin hangi maçta sahada olacağı merak konusuydu. Galatasaray ile uzun süre adı anılan ama devre arası transfer gününün son günlerinde Fenerbahçe'ye imza atan yıldız oyuncu, Karagümrük maçında kadroda olacak. Önümüzdeki hafta kadroda olacak İrfan Can Kahveci, Galatasaray derbisinde kadroda olmayacak.

İRFAN CAN KAHVECİ KARAGÜMRÜK MAÇIYDA DÖNÜYOR!

Fenerbahçe'nin son transferi İrfan Can Kahveci, sakatlığı nedeniyle Galatasaray mücadelesinde görev alamayacak. Yıldız futbolcunun önümüzdeki hafta içerisinde antrenmanlara katılacağı ve Karagümrük maçı kadrosunda yer alacağı öğrenildi.

İrfan Can'ın Karagümrük maçında 11 başlamasının zor olduğu ifade edildi. Pelkas da tıpkı İrfan Can gibi önümüzdeki hafta takıma katılacak.

Yunan 10 numara, Çaykur Rizespor maçında sakatlanmış ve Hatay maçında takımdaki yerini alamamıştı. Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek olan Pelkas, Karagümrük maçıyla sakatlıktan dönecek.

Çaykur RizesporFenerbahçeGalatasaray

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