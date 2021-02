Özil hakkında bomba sözler: 'Heykelini dikerdim!'

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, GS TV'de gündemi değerlendirdi. Birçok konuda açıklamalar yapan Cengiz, Fenerbahçe'ye İrfan Can Kahveci ve Mesut Özil üzerinden göndermelerde bulundu. İrfan Can için 13 milyon euro ödendiğini ancak 7 milyon euro olarak açıklandığını belirten deneyimli başkan, Alman yıldız Mesut Özil'in 3 milyon euro'luk maaşını da eleştirdi.



"MESUT ÖZİL'İN HEYKELİNİ DİKERİM"



Arsenal'den yıllık 18 milyon euro kazanan Mesut'un 3 milyon euro'ya Fenerbahçe'ye gelmesine değinen Cengiz, "Bazıları transfer yapıyor. Adam 18 milyon euro maaş alıyor. Bir takımı tuttuğu için maaşı 3 milyon euro'ya düşüyor. Milyon euro'ları feda ediyor. Ben olsam o adamın heykelini 50 metreye bir stadın önüne dikerim." dedi.



İRFAN CAN SÖZLERİ...



Galatasaray ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getiren İrfan Can transferine açıklık getiren Cengiz, sarı-lacivertli takımın İrfan için 10 milyon euro'nun yanı sıra bazı bonus maddeleri önererek İrfan'ı aldığını ifade etti.



Cengiz'in açıklamaları şöyle:



İrfan Can çok değerli bir futbolcu. Hocanın istediği bir futbolcuydu. Av mevsimi başladı dediğimde, menajerlerin av mevsimi başlamıştı. Bir Anadolu kulübünden, büyük kulübümüze yapılan transferde menajerlerin yaptıklarını ben gördüm. İrfan Can iyi bir karakter. Bize ulaştırılan bilgi kesinlikle Galatasaray'ı istiyor. İrfan Can için Göksel Gümüşdağ'ı aradım. 4 milyon euro + %50 pay teklif ettik, bu kadar. 'Sizinle aynı teklifi veren olursa önceliği size vereceğim' dedi. İrfan'ın bizi istediğini öğrendiğimizde teklifimizi yükselttik. Biz daha sonra tekrar bir araya geldik. Çünkü bizi isteyen biri var, o çocuğun iştahını ziyan etmeyelim dedik. 5.5 milyon Euro, Linnes ve satıştan yüzde 20 pay verdik. Linnes'in maaşını da biz ödeyeceğiz. Bonus da 2 milyon euro var. Karşı taraf çok mutlu oldu. Hatta bir yönetici arkadaşımız 'bu iş bitti' dedi. Abdürrahim ise 'kabul etmeyecekler, bir güzel de teklifi kullanacaklar' dedi. Son teklifimiz buydu.



GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ, 'FENERBAHÇE 10 MİLYON EURO TEKLİF ETTİ' DEDİ



Bir bomba var. Bir sponsorla işbirliğini reddettik. Şimdi burada açıklamayayım. Duyanlar küçük dilini yutarlar. 18.30'da eve geldim, Fenerbahçe voleybol maçından sonra 18:45'te Göksel Bey beni aradı. 'Aradaki teklif arasında uçurum var, sen beni takdir edersin' dedi. 'Fenerbahçe, 10 milyon euro teklif etti ve 3 milyon euro da bonus verdi' dedi. Deniz Türüç ve Tolga Ciğerci'nin bonservislerini de söyledi. 'Sen benim yerimde olsan, neyi kabul edersin?' dedi. Konuşmamız 2 dakika sürdü.



Fenerbahçe açıklama yapıyor. 7 milyon Euro'ya alıyor ama pay öderken 10 milyon Euro üzerinden ödeniyor. Allah Allah? Ben de bunu merak ediyorum. Bana açıklamayın. Kendi camiasına açıklasın. Onlar da umursamıyor.