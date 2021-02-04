Derbide forma giyecek mi?

Fenerbahçe'de şok yaşanıyor. Yıldız futbolcu Luiz Gustavo, sakatlığından dolayı Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek. Gustavo'nun birkaç maçı daha kaçırabileceği öğrenildi.
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Luiz Gustavo'nun Galatasaray derbisinde forma giyip giyemeyeceği belli oldu.
ANTRENMANA ÇIKAMADI
Atakaş Hatayspor maçında sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Gustavo, Fenerbahçe'nin bugünkü antrenmanında yer alamadı.
Sarı lacivertli oyuncunun tesislerde tedavisi sürerken, 6 Şubat Cumartesi günü oynanacak Galatasaray maçında sahada yer alamayacak.
DERBİDE OYNAMAYACAK
Gustavo'nun sakatlığının dizindeki ödemden kaynaklandığı, hareket kabiliyetini zorlaştırdığı için derbide oynayamayacağı ve birkaç maçı daha kaçırabileceği öğrenildi.