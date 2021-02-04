Derbide forma giyecek mi?

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Luiz Gustavo'nun Galatasaray derbisinde forma giyip giyemeyeceği belli oldu.



ANTRENMANA ÇIKAMADI



Atakaş Hatayspor maçında sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Gustavo, Fenerbahçe'nin bugünkü antrenmanında yer alamadı.



Sarı lacivertli oyuncunun tesislerde tedavisi sürerken, 6 Şubat Cumartesi günü oynanacak Galatasaray maçında sahada yer alamayacak.



DERBİDE OYNAMAYACAK



Gustavo'nun sakatlığının dizindeki ödemden kaynaklandığı, hareket kabiliyetini zorlaştırdığı için derbide oynayamayacağı ve birkaç maçı daha kaçırabileceği öğrenildi.