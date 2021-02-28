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Derbide kritik galibiyet!

Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinde heyecan dorukta! Fenerbahçe 76. dakikada Pelkas'ın attığı harika golle deplasmanda 1-0 öne geçti. Pelkas, uzun süre sonra ilk 11'de çıktığı ilk maçta Uğurcan'ı mağlup ederek golü buldu. Pelkas'ın golünde asisti Ferdi Kadıoğlu yaptı.

Spor / 28 Şubat 2021 Pazar 18:09
Derbide kritik galibiyet!

Fenerbahçe'de Erol Bulut, Ozan Tufan'ın yerine Mert Hakan'ı tercih etti. Mert Hakan ve Szalai ilk yarıda başarılı bir oyun ortaya koydu. Trabzonspor'da ise Bakasetas ilk yarıda etki gösteremedi. Mücadelenin ikinci yarısı devam ediyor. İlk yarıya Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır'ın kurtarışları damga vurdu. Başarılı oyuncu dört pozisyonda gole engel oldu. Trabzonspor - Fenerbahçe maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

TRABZONSPOR 0-1 FENERBAHÇE

DK 1' Maçtaki ilk şut Nwakaeme'den geldi. Uzaklardan şansını deneyen Nijeryalı oyuncunun şutu dışarı çıktı.

DK 7' İlk sarı kart Ekuban'a çıktı. Osayı Samuel'i düşüren Ekuban sarı kart gördü.

DK 11' Fenerbahçe gole yaklaştı. Serdar Aziz'in kafa vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.

Nwakaeme ile Gökhan arasında gerginlik yaşandı. Daha sonra Nwakaeme itirazlarına devam etti ve Volkan Demirel ile de gerginlik yaşadı.

DK 23' Djaniny'nin ortasında arka direkte istediği gibi bir vuruş yapamayan Nwakaeme topu dışarı gönderdi.

DK 24' Ekuban'a atılan ara pasında Serdar Aziz son anda araya girdi.

DK' 25 Uğurcan kalesinde devleşti! Önce Mert Hakan sonra Szalai'nin şutlarında gole izin vermedi.

DK' 29 Uğurcan'dan inanılmaz bir kurtarış daha! Thiam'ın kafa vuruşunu Uğurcan çıkardı.

DK 44' Fenerbahçe bu kez Mesut Özil ile gole yaklaştı. Uğurcan yine gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi!

İkinci yarı başladı. İki takımda da değişiklik yok.

DK' 55 Yine Uğurcan! Gökhan Gönül'ün kafa vuruşunda Uğurcan gole izin vermedi.

DK 56' Ekuban'ı düşüren Mert Hakan Yandaş sarı kart gördü. Mert Hakan, gördüğü sartı kartla cezalı duruma düştü.

DK 58' Ekuban ceza sahasında yerde kaldı Trabzonspor penaltı bekledi. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu pozisyonda Ekuban'ın elle oynadığını ifade etti.

DK 66' Fenerbahçe'de Thiam yerine Valencia, Mesut Özil yerine Samatta oyuna girdi.

DK 67' Nwakaeme'nin şutunda Altay topun sahibi oldu. Trabzonspor ilk isabetli şutunu 67. dakikada attı.

DK 72' Sarı kart gören Serdar Aziz, Antalyaspor maçında cezalı duruma düştü.

DK 73' Fenerbahçe'de Mert Hakan yerine Ozan, Samuel yerine Ferdi oyuna girdi.

DK 75' Trabzonspor'da ilk değişiklik! Ekuban yerine Yusuf Sarı oyuna girdi.

DK 76' Fenerbahçe, Pelkas'ın harika golüyle deplasmanda 1-0 öne geçti.

AlmanyaTrabzonsporFenerbahçeİngiltere

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