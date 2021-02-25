Yusuf Yazıcı Türk futbol tarihine geçti!

Yusuf Yazıcı, Ajax ile oynadıkları UEFA Avrupa Ligi maçında tarihe geçti. Hollanda ekibi karşısında kazanılan penaltıyı gole çeviren milli futbolcu, bu sezon Avrupa Ligi'nde 7 gole ulaştı.



Yusuf Yazıcı, Ajax maçında attığı golle birlikte UEFA Kupası ve Avrupa Ligi tarihinde bir sezonda en çok gol atan Türk futbolcu unvanının sahibi oldu.



Trabzonspor'dan Lille'e 17.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Yusuf Yazıcı, Fransız ekibinde kariyerinin en iyi sezonunu yaşıyor. Milli futbolcu, ligde de 22 maçta 7 gol attı 4 de asist yapma başarısı gösterdi.