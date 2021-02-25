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UEFA'dan EURO 2021 için flaş değişiklik kararı

12 farklı ülkede oynanması planlanan EURO 2021 ile ilgili UEFA'nın flaş bir karar alabileceği iddia edildi. UEFA'nın koronavirüs sürecinde maçların tek bir ülkede oynanmasının daha güvenli olacağını düşündüğü iddia edilirken, bu ülke olarak İngiltere'nin ön plana çıktığı belirtildi.

Spor / 25 Şubat 2021 Perşembe 16:21
UEFA'dan EURO 2021 için flaş değişiklik kararı

EURO 2020'ye 12 ülkenin ev sahipliği yapacağı açıklanmıştı. Maçların İngiltere, Almanya, Rusya, Hollanda, İtalya, İspanya, Danimarka, İskoçya, İrlanda, Macaristan, Romanya ve Azerbaycan'da oynanmasına karar verilmişti. Ancak koronavirüs nedeniyle EURO 2020, 2021 yılına ertelenmişti.

UEFA'nın 2021'in yaz aylarında düzenlenecek turnuvada yine aynı sistemi kullanacağı düşünülürken pandemi şartlarının devam etmesi nedeniyle yeni bir karar alınması gündemde.

UEFA'NIN YENİ KARARI

İtalyan gazeteci Tancredi Palmeri'ye göre UEFA, maçların tek bir ülkede oynanmasının daha güvenli olacağını düşünürken İngiltere, adaylar arasında ilk sırada yer alıyor.

UEFA'nın Nisan ayının ortasında kesin kararını alacağı ve resmi açıklama yapacağı belirtiliyor.

11 Haziran'da başlayacak olan turnuva, 11 Temmuz'a kadar devam edecek. Türkiye ise grupta İtalya, Galler ve İsviçre ile mücadele edecek.

DanimarkaAzerbaycanİngiltereMacaristanİsviçre

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