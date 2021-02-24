Derbinin hakemi belli oldu!

Pazar akşamı oynanacak Trabzonspor - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu! Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre Pazar akşamki derbiyi Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Serkan Olguncan, Erdinç Sezertam yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Ali Şansalan. İşte haftanın hakemleri...
Pazar akşamı oynanacak Trabzonspor - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu! TFF tarafından yapılan açıklamaya göre Trabzonspor - Fenerbahçe maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Beşiktaş - Denizlispor maçını Cüneyt Çakır, Galatasaray - Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçını ise Mete Kalkavan yönetecek.
SON DAKİKA: DERBİNİN HAKEMİ YAŞAR KEMAL UĞURLU!
Yaşar Kemal Uğurlu'nun yardımcılıklarını Serkan Olguncan, Erdinç Sezertam yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Ali Şansalan. Maçın VAR hakemi ise maç günü açıklanacak.