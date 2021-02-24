Derbinin hakemi belli oldu!

Pazar akşamı oynanacak Trabzonspor - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu! TFF tarafından yapılan açıklamaya göre Trabzonspor - Fenerbahçe maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Beşiktaş - Denizlispor maçını Cüneyt Çakır, Galatasaray - Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçını ise Mete Kalkavan yönetecek.



SON DAKİKA: DERBİNİN HAKEMİ YAŞAR KEMAL UĞURLU!



Yaşar Kemal Uğurlu'nun yardımcılıklarını Serkan Olguncan, Erdinç Sezertam yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Ali Şansalan. Maçın VAR hakemi ise maç günü açıklanacak.