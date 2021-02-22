Fenerbahçe ve yayıncı kuruluş arasında 'beFAIR' krizi!

Spor Toto Süper Lig'in yayıncı kuluşu olan beIN Sports ve Fenerbahçe arasındaki gerilim tırmanıyor... Katar merkezli kuruluş, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un beIN Sports karşıtı politikalarından ötürü dava açma kararı aldı.



İngiliz basınında yer alan habere göre; Yayıncı kuruluşun avukatları, önümüzdeki 24 saat içinde Türkiye'deki fikri mülkiyet mahkemelerine başvuracak.



beIN MEDYA'DAN AÇIKLAMA: HER TÜRLÜ YASAL İŞLEMİ YAPACAĞIZ



Bir beIN Medya Group sözcüsü ise konuyla alakalı, "Haklarımızı korumak için gereken her türlü yasal işlemi yapacağız. Daha önce de gösterdiğimiz gibi, fikri mülkiyetin korunmasında tavizsiz bir yaklaşım benimsiyoruz, bunun tek sebebi futbolun ekonomik temeli olması." ifadelerini kullandı.







"FİKRİ MÜLKİYET HAKKININ İHLALİ..."



Maç öncesi ve sonrasında verilen röportajlarda futbolcuların 'beFair' yazan tişörtler giymeleri, saha içi reklam panolarında kurum karşıtı benzer yazılar yazılması üzerine şirket, Ali Koç'a "fikri mülkiyet hakkının ihlali" gerekçesiyle dava açma kararı aldı.



Haberde Fenerbahçe'nin Beinsports'a bir "halkla ilişkiler savaşı" başlattığı belirtilirken Beinsports avukatlarının da İstanbul'daki ilgili mahkemeye 24 saat içinde gerekli evrakları sunacağı belirtildi.



HANDE SÜMERTAŞ VE KÜFÜRLÜ TEZAHÜRAT...



Taraflar arasındaki gerginlik ilk olarak, geçtiğimiz yıllarda Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e en yakın isimlerden biri olan Hande Sümertaş'ın beklenmedik şekilde görevinden ayrılarak Beinsports'a geçmesiyle başlamıştı.



Fenerbahçe Kulübü, VAR görüntülerinin Beinsports tarafından Hande Sümertaş'ın talepleri doğrultusunda manipüle edildiğini iddia ediyordu. Bu tartışmalar arasında yayıncının taraftar tezahüratı yayın seçeneğinde Fenerbahçe'ye küfür edilen bir tezahüratın yayınlanması ve kurumun özür mesajının saat 19.05'e denk getirilmesi Fenerbahçe'nin tepkisinin daha da büyümesine sebep olmuş ve bu olayın ardından Sarı Lacivertliler, tepkiyi saha içine taşımışlardı.



"PARAYI KESERSEK SİZE GELECEK PARA AZALMIŞ OLUR"



Son olarak ise konu hakkında konuşan Digitürk'ün spordan sorumlu Grup Başkanı Rashed Al-Marri ise Sarı Lacivertliler'in son dönemde yayıncı kuruluş ile yaşadığı problemlerle alakalı olarak verdiği röportajda "Kimse şirketimizden birinin kovulmasını isteyemez. Tehdit ettiğiniz boykot kampanyası sizi sıkıntıya düşürür, parayı kesersek size gelecek para azalmış olur." demiş, bu açıklama Fenerbahçe'nin daha büyük tepkisini çekmişti.



"KİMSE FENERBAHÇE'Yİ TEHDİT EDEMEZ..."



Dünkü maç öncesinde teknik direktör Erol Bulut bu açıklamaya "Kimse Fenerbahçe'yi tehdit edemez" diyerek cevap vermişti.