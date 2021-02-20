Galatasaray'dan kırmızı kart tepkisi!

Galatasaray, Alanyaspor maçında 1-0 öndeyken karşılaşmanın 33. dakikasında Alanyasporlu Babacar'ın Luyindama'ya yaptığı hareket sonrası kırmızı kart bekledi. Bu pozisyonda Babacar'a sarı kart çıkarken Galatasaray Kulübü'nden pozisyonla ilgili bir paylaşım geldi.