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Ozan Kabak Liverpool'da!

İngiliz devi Liverpool, Schalke 04'te oynayan Milli futbolcu Ozan Kabak'ı renklerine bağladı.

Spor / 02 Şubat 2021 Salı 09:04
Ozan Kabak Liverpool'da!

Schalke 04 forması giyen milli futbolcumuz Ozan Kabak, İngiliz devi Liverpool'a transfer oldu.

'İDOLÜM' DEMİŞTİ

20 yaşındaki stoper, daha önce verdiği röportajda Liverpool'un dünyaca ünlü Hollandalı stoperi Van Dijk için 'idolüm' demişti. Ozan şimdi idolüyle yan yana oynama fırsatı yakaladı.

Geçtiğimiz sezon çapraz bağları kopan Van Dijk'ın, önümüzdeki aylarda sahalara dönmesi bekleniyor.

'BÜYÜK YETENEK'

Liverpool'un resmi web sayfasında açıklamalarına yer verilen Klopp, Ozan Kabak'ın genç yaşta Almanya'ya transfer olduğunu ve kimsenin onun 'büyük yeteneği' konusunda şüphesinin bulunmadığını kaydetti.

Klopp, 'O, sadece 20 yaşında. Almanya'da iki takımda görev aldı. Futbolcusu olduğu Schalke 04 ligde kötü durumda. Ozan için gerçekten iyi bir an olduğunu düşünüyorum çünkü dünyadaki her oyuncu gibi istikrarlı bir takıma ihtiyacınız var ve biz bunu sunabiliriz. Biz onun için uygun bir futbol adımıyız.' ifadelerini kullandı.

Ozan Kabak'ı 'çok büyük bir yetenek' olarak niteleyen Klopp, genç futbolcuyla çalışmayı dört gözle beklediklerini bildirdi.


Almanya

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