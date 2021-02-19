Kağan 'fırtına' gibi esti!

Başakşehir deplasmanına 3 kalecisinden yoksun gelen Trabzonspor’da eldivenleri 18 yaşındaki Kağan Moradaoğlu taktı.



10 Ocak 2003 doğumlu olan kaleci 18 yıl 1 ay 9 günle, bordo-mavili ekibin ligde kalesini koruyan en genç oyuncu oldu. 2 sezon önce Galatasaray deplasmanında forma giyen Arda Akbulut, 18 yıl 1 ay 10 günle en genç kaleci unvanını alırken, Kağan Moradaoğlu, 1 günlük farkla bu unvanı ele geçirdi.



Başakşehir maçı öncesinde sahaya ısınmak için çıkan genç file bekçisi Kağan Moradaoğlu’nun, takım kaptanı Uğurcan Çakır’ın eldivenleriyle ısınması da dikkatlerden kaçmadı.