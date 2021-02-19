Galatasaray’da 15 milyon Euro’luk operasyon!

Bu sezonu şampiyon tamamlamak isteyen Galatasaray'da tek hedef kritik Alanyaspor maçından 3 puanla dönmek. Falcao ve Feghouli kamp kadrosunda yer aldı fakat Cezayirli yıldızın maç kadrosunda olması beklenmiyor. Sabah Gazetesi'nden Mehmet Özcan'ın son dakika haberine göre Galatasaray'da köklü bir değişim olacak. Takımdan ayrılacak yıldızlarla birlikte bütçede 15 milyon Euro azalma olacak. Muslera, Belhanda ve Emre Akbaba takımda kalacak mı? Mustafa Denizli döneminde kadroya katılan yıldızla da yollar ayrılıyor.



GALATASARAY'DA BÜYÜK OPERASYON! YOLLAR AYRILIYOR...



5 milyon Euro kazanan Falcao ile yollarını ayıracak olan sarı-kırmızılılar, Etebo, Saracchi, Linnes ve Şener'e de veda edecek. İndirimli yeni sözleşmelerle takım bütçesi 55 milyon Euro'dan 40'a çekilecek!



Dursun Özbek'ten futbol takımını 65 milyon Euro bütçe ile devralan Mustafa Cengiz, 3 senede maliyeti 10 milyon Euro indirdi. 2020-21 sezonunda A Takım'a toplam (futbolcu-teknik heyet maaşları, personel gideri, deplasman masrafı) 55 milyon Euro harcayan G.Saray, 15 milyon Euro tasarrufa gidecek. Yeni sezonda A Takım bütçesi 40 milyon Euro'ya çekilecek.



MUSLERA İNDİRİME HAZIR



5 milyon Euro alan Falcao'ya veda edecek Cimbom'da 10'dan fazla futbolcunun da sözleşmesi bitiyor. Muslera 1 milyon Euro indirime gidecek. 3.3 milyon Euro kazanan Belhanda'ya yönetimin teklifi 1.5 milyon Euro.



1.75 milyon Euro kazanan Emre Akbaba'ya TL üzerinden yeni anlaşma sunulacak.



TERİM RAPORUNU VERDİ



Fatih Terim'in raporu doğrultusunda kiralık oyuncular Etebo ve Saracchi ile devam edilmeyecek, 2.5 milyon Euro kasada kalacak.



1 milyon 400 bin Euro garanti ücret alan Linnes ve 7 milyon TL ödenen Şener Özbayraklı da yeni sezonda yok. Bu operasyonla bütçede 15 milyon Euro azalma sağlanacak. Falcao'nun parası da yeni transferlere ayrılacak.



Belek'te 3 günlük kampa giren Galatasaray'da cezalı olmasına rağmen Oğulcan Çağlayan da takımla çalışıyor. Saracchi, Emre Taşdemir ve Halil Dervişoğlu dışında eksiği olmayan sarı-kırmızılılarda yarınki Alanyaspor maçı öncesi Luyindama ve Belhanda kart sınırında bulunuyor.



Galatasaray'da Radamel Falcao maç kadrosunda olacak fakat sakatlığı devam eden Sofiane Feghouli, Alanyaspor maçında kadroda olmayacak



Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, İrfan Can Kahveci transferi için Başakşehir'in Linnes'i istediğini takas teklifine olumlu yanıt verdiklerini açıklamıştı. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Martin Linnes ile yollar ayrılacak. Deneyimli sağ bek Mustafa Denizli döneminde takıma katılmıştı



Devre arasında yaptığı transferlerden verim alan Galatasaray, scout ekibinin önerisiyle 25 yaşındaki sol bek Yairo Moreno için şimdiden harekete geçti. Devre arası transfer döneminde Zamalek'ten Mostafa Mohamed, Monaco'dan Onyekuru, Benfica'dan Gedson Fernandes, Newcastle United'tan Yedlin ve Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna katan Galatasaray Leon takımında forma giyen sol bek ile anlaşma zemini arıyor.



Galatasaray, geçen sezon devre arasında Leipzig'den bir buçuk yıllığına kiraladığı Marcelo Saracchi ile sezon sonunda yollarını ayırma kararı aldı.



Alman kulübünün bonservisini 5 milyon Euro olarak belirlediği Uruguaylı için bu rakamı çok bulan sarı-kırmızılılar, alternatif isimleri aramaya şimdiden başladı. Aslan'ın listesinde ilk sırada ise Meksika liginden bir isim var: Yairo Moreno…



BONSERVİS BEDELİ ÖDENMEYECEK



Galatasaraylı scoutlar, Leon'da forma giyen Yairo Moreno'yu takip etmeye başladı. Sezon sonunda serbest kalacak olan 25 yaşındaki Kolombiyalı sol bek, 76 maçta attığı 8 gol ve yaptığı 5 asistle dikkat çekiyor.



Sarı-kırmızılılar bu oyuncuya geleceğe yatırım gözüyle bakarken, bonservis ödenmeyecek olmasına da olumlu bakıyorlar.