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Ozan Kabak, Liverpool'da maçın adamı seçildi!

Liverpool'un milli stoperi Ozan Kabak, Leipzig karşısında gösterdiği performansla maçın oyuncusu oldu. Maç sonunda Jürgen Klopp, genç futbolcudan övgüyle bahsetti.

Spor / 17 Şubat 2021 Çarşamba 09:02
Ozan Kabak, Liverpool'da maçın adamı seçildi!

Liverpool'un deplasmanda RB Leipzig'i 2-0 yendiği maçta ilk 11'de sahaya çıkan ve 90 dakika görev yapan Milli oyuncu Ozan Kabak, Premier Lig ekibinin sosyal medya hesabından yaptığı ankette maçın adamı seçildi.

OYLARIN YÜZDE 56'SI OZAN KABAK'A
Ozan Kabak, oyların yüzde 56,3'ünü aldı ve maçın adamı seçildi. Liverpool mücadeleyi 2-0 kazanırken golleri Salah ve Mane attı. Ozan Kabak, 9 kez ikili mücadele girip 7 kez kazanırken yüzde 84 pas başarısı ile iyi bir oyun sergiledi.



'OZAN'IN PERORMANSINDAN ÇOK MEMNUNUM'
Alman teknik adam, Ozan Kabak ve savunma hattı için gelen soruya, 'Ozan'ın performansından çok memnunum. Tavrı gayet iyiydi. Henderson da bu pozisyonda oynayabileceğini gösterdi. Genel olarak takımdan ve savunmadan memnun olduğumu söyleyebilirim.' ifadelerini kullandı.

'BİRAZ ZAMANA İHTİYACIM VAR'
Ozan Kabak, maç sonu verdiği röportajda kendisinin oynamaya ihtiyacı olduğunu söylerken, ikinci yarıda kurdukları baskının neticesini almaktan dolayı memnun olduklarını söyledi.

'Liverpool'da yeni bir oyuncuyum, genç bir oyuncuyum. Burada çok yıldız var. Zamanla daha iyi olacağım. Bence çok iyi oynadık, sahada her şeyimizi verdik. Leipzig'i hata yapmaya zorladık, hücumda baskılı oynadık. Liverpool'a daha yeni geldim, biraz zamana ihtiyacım var. Leipzig karşısında oynamak benim için önemliydi.'

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