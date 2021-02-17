Maçlara seyirci alınacak mı?

Yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, statlarda ne zaman taraftar alınacağı konusunda açıklama yaptı. Özdemir, Şampiyonlar Ligi finali ve milli maç hakkında da konuştu.



Nihat Özdemir'in açıklamalarından öne çıkan kısımlar:



"EN SON 28 YIL ÖNCE GÖRÜLMÜŞ"



"Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş 51 puanla 25 haftayı tamamladılar. En son 28 yıl önce görülmüş. Ama şunu bunu şikayet ediyorlar. Hedefimiz, kalan haftaları tamamlayarak 16 Mayıs'ta tüm ligleri bitirmek."



"FİNALİ SEYİRCİLİ OYNATMAYI PLANLIYORUZ"



"Olimpiyat Stadı son olarak Fatih Karagümrük-Fenerbahçe maçına sahne oldu. Sahanon durumu gayet iyi. Şampiyonlar Ligi finali öncesinde herkes stadın son durumunu gördü. Pandemi şartları el verirse Şampiyonlar Ligi finalini belirli sayıda da olsa seyircili oynatmayı hedefliyoruz. 29 Mayıs'taki finalde Türkiye'nin tekrar turizm cenneti olduğunu göstermek istiyoruz. Bu maç turizm açısından da son derece önemli."



"GALATASARAY STADI'NIN DRENAJI İYİ DEĞİLDİ"



"A Milli Takım'ın Hollanda ile oynayacağı eleme maçını Galatasaray stadında oynamak istedik. Maalesef, son maçta gördüğümüz gibi bu sahanın drenajı iyi değil. Çim iyiydi. Drenaj iyi olsaydı bu saha bu hale gelmezdi. Oynayalım mı, oynamayalım mı diye Şenol Güneş düşünüyor."



KRİTİK TARİH 1 NİSAN!



"1 Nisan'a kadar Türkiye'de seyircili maç oynanması söz konusu değil. 1 Nisan'dan sonrası için düşüneceğiz. Sağlık Bakanlığı ile görüşeceğiz bu konuyu. Şampiyonlar Ligi finali için de UEFA ile konuşacağız ve final maçının seyircili oynanması durumunda yüzde kaç kapasite ile oynayabileceğimizi konuşacağız."