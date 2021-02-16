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Galatasaray suç duyurusunda bulundu!

Galatasaray, resmi internet sitesi üzerinden olaylı Fenerbahçe - Galatasaray maçındaki olaylarla ilgili bir açıklama yayınladı. Galatasaray, derbideki olayların suç duyurularını paylaştı.

Spor / 16 Şubat 2021 Salı 17:43
Galatasaray suç duyurusunda bulundu!

Galatasaray Kulübü, 6 Şubat 2021 tarihinde oynanan Fenerbahçe maçında ve sonrasında yaşananlarla ilgili hukuki işlem başlatıldığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, derbi maçta gerçekleşen olaylarla ilgili olarak 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun çerçevesinde ceza uygulanması talebinde bulunuldu.

Galatasaray Kulübü, ilgili maddeleri şu şekilde sıraladı:

1- Stadyumdan Sorumlu Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi hakkında bir televizyon kanalında camiamız aleyhine sarf ettiği "riyakâr" ve "şark kurnazı" ifadelerinden dolayı 6222 sayılı Kanun'un 22. maddesi,

2- Fenerbahçe Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu ve yetkilileri hakkında, müsabaka ve seyir alanlarına kanun hükümlerine aykırı olarak seyirci alma ve kabul etme, kabul edilmesini sağlama suçlarından 6222 sayılı Kanun'un 15. maddesinin ikinci fıkrası,

3- Hakaret içeren söylem ve eylemlerde bulunan taraftarların kimliklerinin tespitiyle hakaret suçundan cezalandırılmaları için 6222 sayılı Kanun'un 14. maddesinin birinci fıkrası,

4- Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin 6222 sayılı Kanun'un 5. maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan yükümlülüklere aykırı davranması sebebiyle Kanun'un 21. maddesinin ikinci fıkrası, uyarınca ilgililer hakkında ceza-i müeyyideler uygulanması talep edilmiştir.

FenerbahçeGalatasaray

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