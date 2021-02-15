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Tranzonspor AİHM'e gidiyor!

Trabzonspor, 2010-2011 sezonunun Süper Lig şampiyonluğu için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) başvurduğunu açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Son olarak bir süre önce başvurduğumuz İFM kararı üzerine hukuki yollar tükenmiş, kulübümüze AİHM yolu açılmıştır. Yönetim Kurulumuzun kararıyla İsviçre'deki avukatlarımız çalışmalarını tamamlamış, AİHM başvurusunu bugün gerçekleştirmiştir. Kulübümüz, çalınan şampiyonluğunun iadesiyle ilgili mücadelesini sonuna kadar sürdürecektir." denildi.

Spor / 15 Şubat 2021 Pazartesi 19:36
Tranzonspor AİHM'e gidiyor!

Trabzonspor Kulübü, 2010-2011 sezonu Süper Lig şampiyonluğu için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) başvurduğunu açıkladı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Bilindiği gibi 2010-11 sezonundaki şampiyonluğumuz şike yoluyla elimizden alınmıştır. Buna rağmen gerekli cezai yaptırımlar uygulanmamış, haklarımız da iade edilmemiştir. Kulübümüzün gerek ülkemizde gerekse UEFA ve FIFA nezdinde yürüttüğü hukuki mücadeleler sonuçsuz kalmıştır. Dünya ve Avrupa futbolunu yöneten bu iki kurumun verdikleri kararlarda 2010-2011 sezonunda şikenin varlığını kabul etmesine rağmen herhangi bir müdahalede bulunmaması, adalet bekleyenler tarafından anlaşılamamıştır.

Son olarak bir süre önce başvurduğumuz İFM kararı üzerine hukuki yollar tükenmiş, kulübümüze AİHM yolu açılmıştır. Yönetim Kurulumuzun kararıyla İsviçre'deki avukatlarımız çalışmalarını tamamlamış, AİHM başvurusunu bugün gerçekleştirmiştir.

Kulübümüz, çalınan şampiyonluğunun iadesiyle ilgili mücadelesini sonuna kadar sürdürecektir."

Trabzonsporİsviçre

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