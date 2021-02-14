Süper Lig'in 25. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden Galatasaray, yoğun kar yağışı altında oynanan maçta oldukça zorlandı.



Karşılaşma 1-1 devam ederken Kasımpaşa kalesini abluka altına Aslan, 87'de Ertuğrul'un Onyekuru'ya yaptığı müdahale sonrası penaltı kazandı. Kar yağışı sonrası zemin ağırlaşırken, penaltı noktasına Mostafa'dan önce Onyekuru ve Marcao geldi.



Özellikle Brezilyalı stoper, yaklaşık 1.5 dakika boyunca penaltı noktasını elleriyle temizledi. Penaltı noktasını temizleyen ve Mohamed'in topa daha rahat vurmasını sağlayan Marcao'nun bu hareketi Galatasaray taraftarını da mest etti.



25 yaşındaki oyuncunun performansı ve galibiyet isteği sonrası Galatasaraylı taraftarlar, sosyal medya üzerinden Marcao'ya övgüler yağdırdı.



Topun başına geçen Mohamed, net bir vuruş yaptı ve topu ağlara gönderdi.



Onyekuru'dan Türkçe paylaşım

Galatasaray'a galibiyeti getiren penaltıyı alan Onyekuru maçın ardından Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.



Onyekuru, Twitter hesabından, 'Penaltıyı aldım, sahayı temizledim, seninle sevindim... Daha senin için ne yapabilirim Mostafa abi, çayını iç ve keyfine bak...' ifadelerini kullandı.